Hugh Jackman'ın Logan filmiyle Wolverine rolüne veda etmesinin ardından hayranlar, yıldız oyuncunun yerine kimseyi koyamadı. Eğer siz de Jackman'ın Wolverine'e vedasını kabullenemeyenlerdenseniz, bu hayran yapımı Logan 2 fragmanı tam size göre.

Wolverine denince akla gelen ilk isim olan Hugh Jackman'ın karakteri bırakması, Marvel hayranlarını üzdü. Ünlü aktörün her ne kadar gelecek Marvel filmlerinden birinde farklı bir rolle dönebileceği konuşulsa da Wolverine'in ya da diğer adıyla Logan'ın kalplerdeki yeri başka.

Marvel hayranlarının Wolverine ve Hugh Jackman özlemini en iyi diğer hayranlar anlıyor. YouTube'da Kaptan Amerika 4'ten Batman'in Iron Man ile savaşına kadar çeşitli karakterleri kurgusal fragmanlarla bir araya getiren YouTuber Billy Crammer şimdi yeniden iş başında. Cramer'ın son eseri bir Logan 2 fragmanı olarak geldi.

Logan, Wolverine için iyi bir final olsa da özlem dinmiyor

2017 yılında vizyona giren Logan, süper kahraman filmleri arasında özel bir yere sahip. Hayranlar, Hugh Jackman'ın uzun yıllardır üstlendiği Wolverine rolüne vedasına şahit olmuştu. Ama ya hikaye devam etseydi? Yeni video bu soruya cevap veriyor ve Jackman'ı yeniden Logan olarak karşımıza çıkarıyor.

Hugh Jackman, X-Men karakteri Wolverine için seçildiği sırada karakterin hayatını değiştireceğinin farkında değildi. Avustralyalı aktör, 17 yıllık bir süre boyunca birçok filmde rol aldı ve Wolverine'e akılda kalıcı bir yüz ve karakter verdi. Logan filmi, hayatı savaşlar ve şiddetle geçen bir adama harika bir son hazırladı, ancak yine de birçoğumuz Jackman'ın yokluğunu sindiremedi.

Yeni fragman, Logan'ın dirilerek yeniden X-Men dünyasına dahil oluşunu konu alıyor. Gerçekleşme ihtimali çok zor gibi görünse de, Logan 2 ile Hugh Jackman'ı yeniden Wolverine olarak görmek hala umut verici.

Hayran yapımı Logan 2 fragmanı: