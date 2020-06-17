Hong Kong Üniversitesi’ndeki bilim insanları tarafından geliştirilen yeni bir Yapay Zeka (AI) algoritması, sadece eskiz çizimlerinden muazzam derecede gerçekçi fotoğraflar oluşturabiliyor. Araştırmacılar, yeni algoritmanın polis soruşturmalarında şüphelileri tanımlamak için kullanılabileceğini söylüyor.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk gibi isimlerin endişelerine rağmen, Yapay Zeka (AI) teknolojileri hayatımızın her alanına nüfuz etmeyi sürdürüyor. Güvenlik, sağlık, askeriye, otomotiv ve ulaşım dahil pek çok sektörde kendine yer bulan AI, giderek daha güçlü bir hale geliyor.

New Scientist adlı internet sitesinin aktardığı bilgilere göre Hong Kong Üniversitesi’nden Hongbo Fu ve meslektaşları, bir kişinin yüzünün yüzünü temsil eden oldukça basit bir eskiz çizimini anında portre fotoğrafa dönüştürebilen bir algoritma geliştirdi.

Araştırmacılar, söz konusu yapay zekanın polis soruşturmalarında şüphelilerin görüntülerinin hızlı bir şekilde analiz edilmesinde veya oyun ve filmlerlerdeki karakter modellemelerinde kullanılabileceğini düşünüyor.

Fu ve ekibi, yapay zeka algoritmasını eğitmek için internette kamuya açık olarak paylaşılan 17 binden fazla portre fotoğrafı kullandı. Zamanla, bir doodle (rastgele ve soyut çizgilerden oluşabilen basit çizimler) veya eskizdeki çizimleri, gerçek bir yüze çevirmeyi öğrenen algoritma, muazzam bir doğruluk oranı yakaladı.

Fakat yüz tanımlama odaklı bu yapay zeka algoritması da diğer muadilleri gibi, öğrenme sürecinde kullandığı veri setlerinden kaynaklanan bazı streotiplere yani önyargılara sahip. Zira algoritmanın ortaya çıkardığı neredeyse tüm yüzler, beyaz ırktan.

Çalışmanın arkasındaki isim olan, Hong Kong Üniversitesi’nden Hongbo Fu, "Oluşturulan portrelerin çoğu beyaz tenli insanlara işaret ediyor. Bunun üzerinde herhangi bir kontrole sahip değiliz” diyor ancak Fu, gelecekte portredeki ten rengini manuel olarak seçilmesini sağlayan bir kontrol mekanizması eklemeyi istediklerini söylüyor.

Bu arada, geçtiğimiz hafta ABD Kongresi’ne bir mektup kaleme alan IBM CEO'su Arvind Krishna, şirketin artık genel amaçlı yüz tanıma teknolojisi veya analiz yazılımı sunmayacağını belirtmişti. Kitle gözetimi, ırksal profil oluşturma, temel insan hakları ihlali veya şirket değerleri ile tutarlı olmayan herhangi bir amaç için sunulan tüm yüz tanıma teknolojilerine karşı olduklarını ifade eden Krishna, bundan sonra söz konusu alanda Ar-Ge çalışması yürütmeyeceklerini söylemişti.