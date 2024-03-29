YouTube'da 1,4 milyon abonesi bulunan YouTuber YourFellowArab, Haiti'de yerel bir çete tarafından fidye istemek için kaçırıldı.

"YourFellowArab" olarak bilinen YouTuber ve Twitch yayıncısı Addison Pierre Maalouf'un Haiti'deki 400 Mawozo çetesi tarafından kaçırıldığı öne sürüldü. Haber ilk olarak yerel bir haber sitesi olan Haiti24 tarafından paylaşıldı ve hemen ardından bir başka Twitch yayıncısı Lalem tarafından doğrulandı.

İddiaya göre YourFellowArab, çetenin Lanmò 100 jou olarak bilinen üyesi tarafından kaçırıldı ve 600 bin dolar (19 milyon 431 bin TL) fidye isteniyor. Hatta şimdiden 40 bin dolarlık bir ödeme yapıldı söyleniyor. Maalouf'un ekibinden Masih, "kaçırılmadan önce kendisine gönderilen son görüntüleri" paylaştı:

Videoda Maalouf, her şeyin berbat olması için bir çete üyesinin AK-47'yi üzerinize tutmasının yeterli olduğunu söylerken bölgedeki çete tehlikesinin büyüklüğünden ve daha fazla risk almak istemediğinden bahsediyor. Sanırım bu noktada bunu başaramadığını söylenebilir.

Lalem, konuyla ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada "2 haftadır gizli tutmaya çalıştım ama artık her yerde paylaşılıyor. Evet, Arab(Maalouf) Haiti'de kaçırıldı ve onu kurtarmaya çalışıyoruz. Hepinizi seviyoruz, yakında kurtulacak." ifadelerini kullandı. Ayrıca güvenlik nedeniyle kimsenin Maalouf'un telefonunu aramamasını rica etti.