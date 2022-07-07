Çocukluğumuzun Efsanesi Yu-Gi-Oh!'un Yaratıcısı Ölü Bulundu

Pek çoğumuzun çocukluğunda bir iz bırakan Yu-Gi-Oh!'un yaratıcısı Kazuki Takahashi'nin bedeni cansız halde bulundu. Takahashi'nin cansız bedeni, dalış kıyafeti içinde denizde tespit edildi.

Anime dünyasının en ünlü yapımlarından birisi olan ve aynı isimli mangasından uyarlanan Yu-Hi-Oh!, bugün üzücü bir haberle gündeme geldi. 1996 yılında yayınlanmaya başlayan manga serisinin yazarı Kazuki Takahashi ölü olarak bulundu.

Birçok kişinin çocukluğunda büyük bir paya sahip olan serinin ardındaki Takahashi’nin cesedi, paylaşılan bilgilere göre çarşamba sabahı şnorkel kıyafetleriyle Nago kentinin açıklarında bulundu. Takahashi’nin ölüm nedeninin henüz incelenmekte olduğu paylaşıldı.

Kazuki Takahashi kimdir?

Kazuki Takahashi, manga kariyerine 1982 yılında başladı ve sonraki 14 yıl içinde Fighting Hawk ve Tennenshoku Danji Buray gibi yapımlara imza attı. 1996 yılında da tüm dünyada bir akım haline dönüşen Yu-Gi-Oh’u kaleme almaya başladı. Fakat Takahashi’nin kariyeri yalnızca manga yazarlığından ibaret değildi.

Takahashi, oyun tasarımında da tecrübesi olan bir isimdi. Takahashi’nin imzasını taşıyan Magic & Wizards (daha sonra adı Duel Monsters olarak değiştirildi) kart oyunu, Konami tarafından pazarlandı ve tüm dünyada ses getirdi. Oyun, günümüzde halen oynanmaya devam ediyor.

Takahashi, son dönemlerde çizgi roman evrenlerine de giriş yapmıştı. Öyle ki henüz iki hafta önce Iron Man ve Spider-Man’i içeren bir çizgi roman için Marvel ile birlikte yaptığı çalışma yayınlanmıştı.