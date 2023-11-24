Evinizdeki tüm zeminlerde eksiksiz temizlik sağlayacak, uygun fiyatlı bir robot süpürge tavsiyemiz var; DreameBot D10s.

DreameBot D10s, pratik özelleştirebilme olanakları, 5.000 Pa emiş gücü, gelişmiş LDS haritalama özellikleri ve paspas özelliği evinizdeki tüm zeminlerde otomatik temizlik imkanı sunuyor.

Hassas bir tampona sahip olan D10s, tespit ettiği nesnelerden kaçabiliyor, böylece engellere takılmadan evde etkili bir şekilde dolaşmaya ve temizlemeye devam ediyor. Ayrıca Siri, Alexa ve Google Asistan gibi akıllı asistanlarla entegrasyonu, sesli komutlarla robotunuzu yönetmenizi sağlıyor.

Tüm zeminlerde yüksek performans sunuyor:

DreameBot D10s, sahip olduğu çok yönlü kılsız kauçuk fırça sayesinde halıların derinliklerine inerek alttaki tozları bile temizliyor, sert zeminlerdeki kiri alıyor ve saçların dolaşmasını önleyerek evinize kapsamlı bir temizlik sağlıyor. 5.000 Pa güçlü emiş özelliği sayesinde en tozlu ve kirli zeminlerde bile oldukça başarılı bir performans sergiliyor.

D10s, LDS haritalama özelliği ile evinizin planını öğreniyor, temizlik güzergahını planlıyor ve temizliyor. Ayrıca uygulama üzerinden kontrol sağlayarak dilediğiniz her an temizlik başlatabiliyorsunuz.

D10s, batarya performansıyla da memnun etmeyi başarıyor. 5.200 mAH bataryası ile 280 dakikaya kadar uçtan uca, kesintisiz bir temizlik olanağı sunarken, şarjı azaldığında şarj istasyonuna geri dönerek kendini şar ediyor. Şarjı tamamlanınca, temizliğe kaldığı yerden devam ediyor.

Paspas performansı da 3 farklı seviye sayesinde oldukça başarılı:

Zeminlerinizin kir durumuna göre, paspas yaparken hangi su akış seviyisini kullanmak isterseniz üç seçenek arasından belirleyebiliyorsunuz. Seçtiğiniz su seviyesine göre farklı yoğunluklarda su akışı sağlanıyor ve zeminler detaylı şekilde temizleniyor.

11,299 TL liste satış fiyatı bulunan Dreame D10s, şu an için kampanyalı satış fiyatı ile Mediamark’ta 8,849 TL’den satışa sunulmuş durumda. Eğer göz atmak isterseniz buradaki bağlantıdan göz atabilirsiniz.

DreameBot D10s'in Teknik Özellikleri