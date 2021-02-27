Dört Mevsim Lastiklerinin Karda Kapıştığı Test (Video)

Dört mevsim kullanılabilen lastikler son dönemde oldukça popüler hale geldi. YouTuber Jonathan Benson, 7 farklı dört mevsim lastiğini kıyasıya bir teste soktu.

Otomobillerin yere temas ettiği tek noktası lastikleridir. Lastiklerinizin kötü olması durumunda isterseniz bir şehir hatları vapurunu çekebilecek güçte motora, tepsi kadar fren disklerine ya da son teknoloji araç içi sistemlere sahip olmanız çok bir anlam ifade etmez.

Geleneksel olarak mevsime göre değiştirilen lastiklerin gelişimi devam ediyor. Bu gelişimin sonucu olarak karşımıza çıkan dört mevsim lastikleri ise tartışma konusu olmuştu. Hangi lastiğin en iyisi olduğu konusunda farklı görüşler bulunuyor.

7 lastik mücadele ediyor

YouTuber Jonathan Benson'ın yayınında 7 farklı lastik, zorlu kış şartlarında karşı karşıya geldi. Benson'ın aynı zamanda bir lastik uzmanı olduğunu da hatırlatalım. Bu videoda da en iyi dört mevsim lastiğini seçmeye yardımcı oluyor.

Kış aylarında doğru lastiğin önemi daha da açık hale geliyor. Geçtiğimiz haftalarda kar yağışının ardından ekranlara yansıyan kazaların ve kaymaların büyük kısmının temel nedeni de lastiklerin yola uygun olmaması olarak dikkat çekmişti.

Videoda en popüler dört mevsim lastiklerden 7'sini teste sokan Jonathan, testi Michelin'in ABD'de Michigan'da bulunan Kış Test Merkezi'nde gerçekleştirdi. Testlerde önce standart bir lastikle, ardından da dört mevsim lastikleriyle testler yapıldı ve bir tur atıldı.

En kötüsü bile yaz lastiklerinden iyi

Testlerde ve atılan turlarda, standart lastiğin tur süresi 170 saniye olarak tespit edildi. Dört mevsim lastikleri arasında en kötü performansa sahip olan modelde ise bu süre 110 saniyeye kadar düştü. Testte bir Genesis G70 model otomobil kullanıldı.

Lastiklerin tur zamanları, öngörülebilir yol tutuşları ve kuru zemin performansları da gittikçe daha da gelişti. Michelin lastiklerinin tur süresi 100 saniyeye inerken Continental ise bu mücadelenin galibi olmayı başardı. Lastiklerin test edildiği videoyu aşağıda bulabilirsiniz.