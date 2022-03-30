Kişisel Konser Salonuna Dönüşen Kulaklık: OneOdio Monitor 80

Kulaklıklar, gelişen teknolojilerle her zamankinden çok daha önemli bir hale geldi. Bu durumun farkında olan OneOdio, “Monitor 80” ismini verdiği kulaküstü kulaklık ile hem profesyonellere hem de odyofillere odaklanıyor.

Son dönemlerde piyasaya sürdüğü kulaklık modelleri ile Türkiye’de de dikkat çekmeye başlayan OneOdio, bu kez de yüksek ses kalitesine takıntılı olan tüketiciler için karşımıza çıktı. Şirketin Monitor 80 olarak isimlendirdiği kulaküstü kulaklık, sahip olduğu özelliklerle hem konforu hem de kaliteli sesi arayanlara hitap edecek gibi görünüyor.

Monitor 80, aslında profesyoneller ile odyofiller için geliştirilmiş bir kulaklık. 40 milimetrelik polimer kompozit sürücülere sahip olan model, 10Hz-40kHz frekans aralığında çalışıyor. OneOdio, kulaklığın yalın şekilde de oldukça iyi performans gösterdiğini ancak en iyi sesi almak için bu ürünü amplifikatör ile kullanmak gerektiğini ifade ediyor. Bu arada; bu kulaklığın ses bozulma oranının yüzde 1’in bile altında olduğunu, kulaklığın empedansının ise 250 ohm olduğunu belirtelim.

Karşınızda OneOdio Monitor 80

OneOdio’nun etkileyici özelliklere sahip kulaküstü kulaklığı, 35 mm’lik ya da 63 mm’lik bağlantı desteğine sahip olan tüm ürünlerle rahatlıkla kullanılabiliyor. Üstelik bu kulaklıkta bulunan Shareport özelliği, iki Monitor 80’in birbirine bağlanabilmesini sağlıyor. Yani bir kulaklıktan alınan ses, kablo bağlantısı ile ikinci bir kulaklığa aktarılabiliyor. Rahatına düşkün tüketicileri de düşünen OneOdio mühendisleri, kulaklıkta kadife ped kullanmayı tercih etmiş durumdalar.

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