Yumurtayı, oldukça iştahlı bir şekilde tavaya kırdınız ve yemek için sabırsızlanıyorsunuz. Ancak bir problem var. Yumurtanın üzerindeki bu kırmızı veya kahverengi lekeler neyin nesi?

Yumurtada bu renkte lekelerle karşılaştığımızda genellikle onu direkt olarak çöpe göndeririz. Yahut evde başka bir yumurta yoksa çaresiz yeriz.

Peki yumurtaların üzerindeki bu lekelerin sebebi nedir? Yumurtayı bu şekilde yemek sağlıklı mı?

Yumurtalarda gördüğümüz bu kırmızı veya kahverengi lekeler, kan ve doku atıklarından geriye kalanlardır.

Aslında bu cümle bile bu yumurtaları yemenin güvenli olmadığını düşünmenize sebep olacaktır. Fakat bu yumurtaları yemek, sağlığınıza zarar vermez ve bu lekelerin var olması, yumurtanın döllendiğini bize göstermez.

Yumurtaların üzerinde bulunan bu lekeler esasen kan damlacıklarıdır. Bu kan lekeleri, tavuğun yumurtalıklarındaki veya yumurta kanalındaki küçük kan damarlarının yırtılmasının bir sonucudur.

Yine bu lekeler, ağırlıklı olarak yumurtaların sarı kısmında görülür ancak beyazlarında da oluşabilir.

Bu kan lekesi yumurta sarısına bağlandığında ve kanama, büyük olasılıkla yumurta folikülden salındığında meydana gelir. Folikül, birkaç kan damarı içeren sıvı dolu bir kesedir.

Bu kese, yumurtlama işlemi sırasında patlayabilir ve herhangi bir kan damarı yırtılırsa yumurta sarısının üzerinde kan birikebilir. Ayrıca yumurta sarısı ve beyazında bulunan bir diğer leke türü de et lekeleridir.

Et lekeleri, kan lekelerinden farklı olarak yumurtanın beyazında kahverengi, kırmızı veya beyaz birikintiler hâlinde görülür. Bu et lekeleri de en çok yumurtanın beyazında bulunur ve tipik olarak yumurtanın, yumurta kanalından geçerken toplandığı doku parçalarından oluşur.

Ek olarak yumurtada, kan lekesinin oluşumuna katkı sağlayan bazı faktörler vardır.

Bazı araştırmalara göre tükettiği yiyeceklerde A vitamini eksikliği olan tavukların, kan lekeli yumurtlama olasılığını artırdığını tespit etmiştir.

Yine yüksek gürültü, bulaşıcı bakteri veya virüslerin varlığı ya da sıcaklık değişiklikleri sebebiyle oluşan stresli ortamların da lekelerin görülme sıklığını artırdığı ifade edilir.

Özetle yumurtalarda görülen bu kırmızı veya kahverengi lekeler, birçok sebepten dolayı oluşabilir. Neyse ki tavaya kırdığınız yumurtalarda bunları gördüğünüzde endişelenmenize gerek yok!

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