Yumurtanın sarısının gelişmemiş embriyo olduğuna dair mitler var. Peki ne kadarı doğru? Yumurtanın sarısının amacı ne?

Yumurtanın iki kısmı var: beyaz ve sarı. “Vitellus” olarak adlandırılan yumurtanın sarısının tam olarak ne olduğunu hiç düşünmüş müydünüz?

Gerçekten gelişmemiş embriyo olabilir mi? Sizin için açıklayalım.

Temelden başlayalım. Yumurtanın sarısı nedir?

Yumurtanın sarı kısmı; protein, yağ ve vitamin içeriyor. Bu içerikler, olası bir embriyo gelişimi için gerekli besinler. Eğer yumurta döllenirse embriyo bu besinleri kullanarak gelişimini sürdürüyor.

Zaten yumurta olarak yediğimiz şey, tıpkı kadınların adet döneminde olduğu gibi, tavuğun döllenmemiş yumurtalarını vücudundan atmasıyla ortaya çıkan bir ürün.

Yani bir tavuk yumurtasının döllenip döllenmediği, yumurtanın içinde bir embriyo olup olmayacağını belirliyor.

Eğer yumurta döllenmemişse (marketlerde satılan yumurtaların büyük çoğunluğu döllenmemiş oluyor), yumurta içinde embriyo gelişmiyor. Bu durumda yumurtanın sarısı sadece yumurtanın besin kaynağı olarak kalıyor.

Yumurta döllenmiş olsaydı embriyo, yumurtanın içinde küçük bir hücre yığını olarak gelişmeye başlardı ve bu embriyo, sarı kısımda bulunan besin maddelerini kullanarak büyürdü.

Yani özetlemek gerekirse hayır, yumurtanın sarısı gelişmemiş embriyo değil. Sadece embriyonun gelişmesi için hazırlanan bir zemin niteliğinde.

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