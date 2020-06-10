Yumurtalar, Spermler Konusunda Oldukça Seçici Davranıyor

21. yüzyılda insanlar doğru eşi seçmek için oldukça zaman ve enerji harcıyorlar ancak Stockholm Üniversitesi ve Manchester Üniversitesi NHS Vakfı'ndan araştırmacılar tarafından yapılan yeni çalışma, siz partnerinizi seçseniz bile yumurtalar ve spermlerin de birbirini seçmesi gerektiğini gösteriyor.

Bilindiği üzere insan yumurtaları, spermleri kendine çekmek için kimyasal sinyaller kullanıyor. Stockholm Üniversitesi ve Manchester Üniversitesi NHS Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü yeni araştırma, yumurtaların spermleri seçmek için bu kimyasal sinyalleri kullandığını doğruluyor ancak bu araştırma, yumurtaların sperm konusunda seçici olduğunu da gösteriyor.

Stockholm Üniversitesi'nden Doçent Dr. John Fitzpatrick, "İnsan yumurtaları, spermleri döllenmemiş yumurtalıklara çeken 'kimyasal çekici maddeler' (kemoatraktan) olarak adlandırılan kimyasallar salgılar. Yumurtaların bu kimyasal sinyalleri rastgele mi yoksa sadece seçtiği spermlere mi gönderdiğini bilmek istedik" dedi.

Araştırmacılar; spermin, yumurtaları çevreleyen ve kemoatraktan içeren foliküler sıvıya nasıl tepki verdiğini incelediler. Bu sayede farklı kadınların foliküler sıvılarının farklı erkeklerden gelen spermleri daha fazla çekip çekmediğini öğrenmek istediler.

Mikroskobik düzeyde eş seçimi:

Profesör Fitzpatrick, "Bir kadındaki foliküler sıvı, bir erkekten sperm çekmede iyiyken başka deneklerde aynı oranda sonuçlarla karşılaşılmadı. Bu, insan yumurtaları ve sperm arasındaki etkileşimlerin, ilgili kadınların ve erkeklerin spesifik kimliğine bağlı olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı.

Araştırmadan yola çıkarak yumurtaların, her zaman kadınların partner seçimiyle aynı fikirde olamayabileceği anlaşılıyor. Araştırmacılar, yumurtaların başka bir erkeğin spermine kıyasla kişinin kendi partnerinden daha fazla sperm çekmediğini buldu. Peki yumurtalar veya spermler seçici mi davranıyor? Profesör Fitzpatrick, spermin yalnızca tek bir görevi olduğunu belirtiyor, o da yumurtaları döllemek. Fitzpatrick’e göre bu sebepten dolayı spermlerin seçici davranması mantıklı değil. Öte yandan yumurtalar, yüksek kaliteli veya genetik olarak uyumlu spermleri seçerek fayda sağlayabiliyor. O yüzden seçici davranıyor olmaları gayet mantıklı.

Saint Marys Hastanesi Üreme Tıbbı Bölümü'nden Profesör Daniel Brison; “Yumurtaların sperm seçtiği fikri gerçekten insan doğurganlığında yeni bir buluş. Yumurtaların ve spermlerin nasıl etkileşimde bulundukları üzerine araştırmalar, doğurganlık tedavilerini ilerletecek ve sonunda çiftlerde şu anda nedenini bilmediğimiz bazı kısırlık durumlarını anlamamıza yardımcı olacak. Bu çalışmaya katılan ve gelecekte kısırlıkla mücadele eden çiftlere fayda sağlayabilecek bu bulgulara katkıda bulunan herkese teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.