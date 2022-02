Yunan Botunun Tacizine Kafa Tutan Türk Balıkçı [Video]

YouTube'da video üreticiliği yapan balıkçı İlker Reis, geçtiğimiz gün yüklediği videosunda Yunan botu tarafından taciz edildiği anları ve kendisinin kafa tutuşunu anbean gösterdi. Sözlü tartışmanın ardından Yunan botu geri çekildi.

Yunanistan ile Türkiye arasında çok uzun bir zamandır süregelen, 1970’lerden beri de iki ülke arasını somut bir şekilde etkileyen Ege sorunu, zaman zaman Ege Denizi’nde yaşanan gerginlikleri görmemize neden oluyor. Yunanistan ve Türkiye arasındaki suların egemenliği nedeniyle çıkan tartışmalarda Türk ve Yunan güçleri zaman zaman karşı karşıya geliyor, Yunan tarafıysa kendi karasularında olmayan bölgedeki balıkçılara dahi sataşıyor.

İşte geçtiğimiz günlerde buna örnek olacak yeni bir olay daha yaşandı. YouTube’da içerik üreten 38 yıllık balıkçı İlker Reis, son yüklediği videosunda Yunan sahil güvenlik botunun kendilerine yaptığı tacizi an be an gösterdi. Videonun sosyal medyada kısa sürede yayılmasına neden olan şeyse İlker Reis’in Yunan sahil güvenlik botuna karşı duruşuydu.

İlker Reis'in Yunan botuna kafa tuttuğu anlar:

İlker Reis, Ege Denizi’nde, Gökçeada açıklarında uluslararası sularda balık avlarken bir Yunan sahil güvenliği tarafından taciz edilmeye başlanıyor. Türk balıkçı teknesine yaklaşan Yunan botundaki görevli, ‘Hayde’ ve ‘Go (Git)’ gibi ifadelerle ve el işaretleriyle balıkçı teknesinin geri çekilmesini istiyor. Sonrasındaysa İlker Reis ve Yunan görevliler arasında sözlü tartışma çıkıyor. Tartışmanın ardındansa Yunan kuvvetleri geri çekiliyor.

İlker Reis’in bu davranışı, sosyal medyadan oldukça yorumlu tepkiler topladı: