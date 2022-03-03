Mitolojiden Evrilip Günlük Hayatta Kullandığımız Kelimeler

Sayısız tanrı ve hikayeye sahip Yunan mitolojisinin günlük hayatımıza etkilerinden haberdar mıyız? Bugün sizlere her gün kullandığımız, Yunan mitolojisinden türemiş kelimelerden bazılarını göstereceğiz.

Mitolojiler bize her zaman destansı hikayeleri hatırlatır. Her biri farklı amaca hizmet eden tanrıların yer aldığı pek çok mitoloji vardır. Geçmişte bazı insanların dini inançları olan mitolojiler, günümüzde kitaplara, filmlere, tiyatro oyunlarına konu oluyor. Modern çağlarda yaşayan bizler bu mitolojik hikayeleri bizden çok uzun yıllar önce inanılan dinler olarak bilsek de aslında günlük hayatımızda kullandığımız kelimelerle bu mitolojilere sandığımızdan çok daha yakınız.

Aralarında en popülerlerinden biri olan Yunan mitolojisi, farkında olmasak da pek çok kelimeyi hayatımıza kattı. Yunan mitolojisinde yer alan pek çok kelime zamanla günlük hayatta kullandığımız kelimelere evrildi. Bugün sizlerle "hijyen, hipnoz, tayfun gibi geçmişi Yunan mitolojisine dayanan pek çok kelimenin aslında nereden geldiğine bakacağız.

Yunan mitolojisinden evrilip günlük hayatta kullandığımız kelimeler

Hypnos (Uyku tanrısı) - Hipnoz

Typhon (Yanardağ tanrısı) - Tayfun, Tufan

Pan (Kır tanrısı) - Panik

Pan, kırlarda insanların karşısına birden çıkıp onları korkuturmuş. Bu sebeple de "panik" kelimesine ilham kaynağı olmuş.

Nike (Çok hızlı koşan zafer tanrısı) - Ayakkabı markası Nike

Eros (Aşk ve cinsellik tanrısı) - Erotik, erojen, erotomani…

Phantasos (Rüya tanrısı) - Fantazi

Adonis (Afrodit'in aşık olduğu ölümlü) - Adonis kası

Morpheus (Rüya tanrısı) - Morfin (Morphium)

Europe (Zeus'un Avrupa kıtasına kaçırdığı sevgilisi) - Avrupa

Phobetor (Kabus tanrısı) - Fobi

Khronos (Zaman tanrısı) - kronometre, kronik, kronoloji

Narkissos (Tanrılar tarafından kendine aşık olmakla cezalandırılan karakter) - Nergis, narkoz, narsizm

Hygieia (Sağlık tanrıçası) - Hijyen

Nektar (Tanrıları ölümsüzleştiren içecek) - Nektar

Khaos (düzenden önce gelen tanrı) - Kaos