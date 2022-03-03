Mitolojiden Evrilip Günlük Hayatta Kullandığımız Kelimeler

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Yunan Mitolojisinden Evrilip Günlük Hayatta da Sık Kullandığımız Kelimeler

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Sayısız tanrı ve hikayeye sahip Yunan mitolojisinin günlük hayatımıza etkilerinden haberdar mıyız? Bugün sizlere her gün kullandığımız, Yunan mitolojisinden türemiş kelimelerden bazılarını göstereceğiz.

Mitolojiler bize her zaman destansı hikayeleri hatırlatır. Her biri farklı amaca hizmet eden tanrıların yer aldığı pek çok mitoloji vardır. Geçmişte bazı insanların dini inançları olan mitolojiler, günümüzde kitaplara, filmlere, tiyatro oyunlarına konu oluyor. Modern çağlarda yaşayan bizler bu mitolojik hikayeleri bizden çok uzun yıllar önce inanılan dinler olarak bilsek de aslında günlük hayatımızda kullandığımız kelimelerle bu mitolojilere sandığımızdan çok daha yakınız. 

Aralarında en popülerlerinden biri olan Yunan mitolojisi, farkında olmasak da pek çok kelimeyi hayatımıza kattı. Yunan mitolojisinde yer alan pek çok kelime zamanla günlük hayatta kullandığımız kelimelere evrildi. Bugün sizlerle "hijyen, hipnoz, tayfun gibi geçmişi Yunan mitolojisine dayanan pek çok kelimenin aslında nereden geldiğine bakacağız.

Yunan mitolojisinden evrilip günlük hayatta kullandığımız kelimeler

Hypnos (Uyku tanrısı) - Hipnoz

Hypnos

Typhon (Yanardağ tanrısı) - Tayfun, Tufan

Typhon

Pan (Kır tanrısı) - Panik

Pan

Pan, kırlarda insanların karşısına birden çıkıp onları korkuturmuş. Bu sebeple de "panik" kelimesine ilham kaynağı olmuş.

Nike (Çok hızlı koşan zafer tanrısı) - Ayakkabı markası Nike

Nije

Eros (Aşk ve cinsellik tanrısı) - Erotik, erojen, erotomani…

Eros

Phantasos (Rüya tanrısı) - Fantazi

Phantasos

Adonis (Afrodit'in aşık olduğu ölümlü) - Adonis kası

Adonis

Morpheus (Rüya tanrısı) - Morfin (Morphium)

Morpheus

Europe (Zeus'un Avrupa kıtasına kaçırdığı sevgilisi) - Avrupa

Europe

Phobetor (Kabus tanrısı) - Fobi

Phobetor

Khronos (Zaman tanrısı) - kronometre, kronik, kronoloji

Khronos

Narkissos (Tanrılar tarafından kendine aşık olmakla cezalandırılan karakter) - Nergis, narkoz, narsizm

Narkissos

Hygieia (Sağlık tanrıçası) - Hijyen

Hygieia

Nektar (Tanrıları ölümsüzleştiren içecek) - Nektar 

Nektar
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