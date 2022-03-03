Mitolojiden Evrilip Günlük Hayatta Kullandığımız Kelimeler

Mitolojiler bize her zaman destansı hikayeleri hatırlatır. Her biri farklı amaca hizmet eden tanrıların yer aldığı pek çok mitoloji vardır. Geçmişte bazı insanların dini inançları olan mitolojiler, günümüzde kitaplara, filmlere, tiyatro oyunlarına konu oluyor. Modern çağlarda yaşayan bizler bu mitolojik hikayeleri bizden çok uzun yıllar önce inanılan dinler olarak bilsek de aslında günlük hayatımızda kullandığımız kelimelerle bu mitolojilere sandığımızdan çok daha yakınız.
Aralarında en popülerlerinden biri olan Yunan mitolojisi, farkında olmasak da pek çok kelimeyi hayatımıza kattı. Yunan mitolojisinde yer alan pek çok kelime zamanla günlük hayatta kullandığımız kelimelere evrildi. Bugün sizlerle "hijyen, hipnoz, tayfun gibi geçmişi Yunan mitolojisine dayanan pek çok kelimenin aslında nereden geldiğine bakacağız.
Yunan mitolojisinden evrilip günlük hayatta kullandığımız kelimeler
Hypnos (Uyku tanrısı) - Hipnoz
Typhon (Yanardağ tanrısı) - Tayfun, Tufan
Pan (Kır tanrısı) - Panik
Pan, kırlarda insanların karşısına birden çıkıp onları korkuturmuş. Bu sebeple de "panik" kelimesine ilham kaynağı olmuş.
Nike (Çok hızlı koşan zafer tanrısı) - Ayakkabı markası Nike
Eros (Aşk ve cinsellik tanrısı) - Erotik, erojen, erotomani…
Phantasos (Rüya tanrısı) - Fantazi
Adonis (Afrodit'in aşık olduğu ölümlü) - Adonis kası
Morpheus (Rüya tanrısı) - Morfin (Morphium)
Europe (Zeus'un Avrupa kıtasına kaçırdığı sevgilisi) - Avrupa
Phobetor (Kabus tanrısı) - Fobi
Khronos (Zaman tanrısı) - kronometre, kronik, kronoloji
Narkissos (Tanrılar tarafından kendine aşık olmakla cezalandırılan karakter) - Nergis, narkoz, narsizm
Hygieia (Sağlık tanrıçası) - Hijyen
Nektar (Tanrıları ölümsüzleştiren içecek) - Nektar
Khaos (düzenden önce gelen tanrı) - Kaos