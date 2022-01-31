Yunan Parlamentosunda Irkçı Türk Malı Maske Tartışması

Yunan Parlamentosu'nda geçtiğimiz gün bir milletvekili, dağıtılan maskelerin Türkiye üretimi olduğunu açıklayarak tartışmaya neden oldu. Yapılan açıklamalarda maskelerin Türk malı olduğunun sonradan anlaşıldığı ifade edilirken Meclis Başkanı, kendisinin bu maskelerin alınmamasını söylemiş olduğunu açıkladı.

Yunan Parlamentosu, geçtiğimiz gün ilginç bir tartışmaya ev sahipliği yaptı. Parlamentodaki vekiller, yüzlerine taktıkları maskenin üretim yerinin Türkiye olması nedeniyle tartışma başlattı. Yunan basınına yansıyan habere göre Yunanistan Komünist Partisi (KKE) milletvekili Liana Kanelli, yaptığı konuşmada “Biliyor musunuz? Bizlere dağıttığınız maskeler Türk malı. Meriç’ten mültecilerin geçişine izin verilmiyor ama maskeler geçiyor. Çıkarlar daha önemli tabii. Kelimelerin artık bir anlamı kalmadı.” ifadelerini kullandı.

Takılan maskelerin Türkiye’de üretilmiş olması tartışmasına ilişkin Yunanistan Meclis Başkanı Konstandinos Tasulas’tan da bir açıklama geldi. Tasulas, parlamento muhabirlerine yaptığı açıklamada açılan ihalenin, en düşük fiyat teklifi veren Alman bir firmanın kazandığını belirtti. Fakat bu firmanın fabrikasının Türkiye’de olduğunun ilk başta fark edilmediğini söyledi.

"Ben olsam bu maskelerin tercih edilmemesini söylerdim"

Tasulas, açıklamalarının devamındaysa daha da ilginç ifadelere yer verdi. Maske kutularının üzerindeki yazılardan üretim yerinin Türkiye olduğunun daha sonradan anlaşıldığını belirten Tasulas, “Ambalajın üzerinde İngiltere ve Almanya bayrakları vardı. Aşağıda bir yerde de Alman firmanın maskeleri İstanbul’da imal ettiği belirtiliyordu. Ben olsam, ihaleyi açan komisyonda yer alsaydım, bu maskelerin tercih edilmemesini söylerdim.” ifadelerini kullandı.

Parlamentoda Türkiye’de üretilen maskelerin dağıtılması tartışması, Yunan basınında da farklı tepkilere neden oldu. Basın, tartışma hakkında “Rezil oldular”, “Milletvekilleri için Türkiye’den maske aldılar” ve “Parlamentoda Türk maskeleri için curcuna” şeklinde başlıklara yer verdi. Türkiye’deyse bu durum daha çok ‘ırkçılık’ olarak nitelendirildi.