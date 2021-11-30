Yunanistan, Aşı Olmayanlara Her Ay Para Cezası Kesecek

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, ülkedeki koronavirüs önlemleri kapsamında aşı olmayan 60 yaş üstü vatandaşlara para cezası verileceğini duyurdu. Yakında parlamentonun onayına sunulacak uygulamanın, önümüzdeki Ocak ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Avrupa Bulaşıcı Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin verilerine göre Yunanistan’ın yaklaşık 11 milyonluk nüfusunun yüzde 62’si tam olarak aşılandı. Kış döneminde artan vakalara rağmen kapanmayı reddeden Yunanistan, Kasım ayının başından bu yana kamusal hayata kısıtlamalar getiriyor.

Yunanistan’da öncelikle aşı yaptırmayan kişilerin resmi dairelere girişlerinde negatif test sonucu gösterme şartı getirildi ve spor salonları, restoran gibi toplulukların bir araya geldiği kapalı alanlara girmeleri yasaklandı. Ülkede, Ağustos ayından itibaren yaşlı bakım ve huzur evlerinde görev yapan personellere, Eylül ayında da sağlık alanındaki personellere aşı zorunluluğu getirilmişti. Yunanistan hükümeti, şimdi ise 60 yaş üzeri vatandaşlara aşı olma zorunluluğu getiriyor.

Aşı olmayı reddedenlere para cezası verilecek

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, tüm çağrılara rağmen Kasım ayında 60 yaş üzeri aşı olmayan 580 bin vatandaştan sadece 60 bininin aşı yaptırdığını söyledi. 60 yaş üstündeki vatandaşların aşı yaptırmamakta ısrarcı olduğunu belirten Başbakanı Mitsotakis, koronavirüs nedeniyle hastalanan ve hayatını kaybedenlerin çoğunlukla 60 yaş üstü ve aşı olmayan vatandaşlar olduğunun altını çizdi

Küresel virüs krizi ile mücadelede Yunanistan, bu gelişmeler sebebiyle 60 yaş üzerindeki vatandaşlara koronavirüs aşısı olma zorunluluğu getirecek. Aşı olmayı reddedenlere ise aylık 100 Euro (Yaklaşık 1500 Türk Lirası) para cezası verilecek. Cezaya ilişkin konuşan Başbakan Mitsotakis, para cezaları için "Bu bir ceza değil, sağlık için ödenen bir bonus” ifadelerini kullandı.

Yunan hükümeti, aşı yaptırmayı zorunlu hale getirecek yasa tasarısını önümüzdeki günlerde parlamentonun onayına sunacak. Parlementonun onaylamasına kesin gözüyle bakılan yasanın, Ocak 2022’de yürürlülüğe gireceği düşünülüyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle Resmi Sosyal Sigortalar Kurumu, aşı olmayanların bilgilerini maliye ile paylaşacak, maliye bu kişilere para cezası kesecek. 60 yaşın üstündeki aşısız vatandaşların cezadan muaf olabilmesi için 16 Ocak tarihine kadar ilk aşı randevusunu almış olma şartı aranacak. Aşı olmayan vatandaşlara kesilen cezalarla elde edilen gelir ise hastanelere aktarılacak.