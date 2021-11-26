Korkutan Covid-19 Varyantıyla İlgili BioNTech’den Açıklama

Güney Afrika’da rastlanan yeni bir Covid-19 varyantı, uzmanları endişelendiriyor. Yüksek mutasyon sayısı sebebiyle mevcut aşıların yeni varyant üzerinde ne kadar etkili olduğu bilinmiyor. BioNTech, ‘gerekirse yeni aşıları 100 gün içinde uygulayabiliriz’ dedi.

Dünyanın Covid-19 salgınıyla sınavı hala devam ediyor. Son iki yıldır küresel bir krize dönen salgın, Avrupa’da yeniden alarm verilmesine yol açtı. Vaka sayılarındaki artış hızla devam ederken ‘aşı zorunluluğu’ da gündeme geldi. Güney Afrika’da tespit edilen bir varyant da uzmanları endişelendiriyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Omicron" olarak adlandırılan varyant, Güney Afrika’daki vakalarda sıkça görülüyor.

Peki, uzmanlar neden endişeli? Elde edilen verilere göre bu yeni varyant, son derece yüksek sayıda mutasyona sahip. Bu nedenle uzmanlar, mevcut aşıların ne kadar başarılı olacağına dair bir tahminde bulunamıyor. Güney Afrika’da tespit edilen Omicron varyantı, sahip olduğu otuz ikiden fazla mutasyonla sayesinde mevcut aşılara karşı direnç gösterebilir. BioNTech şirketinden de bu konu hakkında yeni bir açıklama geldi.

Yeni aşılar gerekirse ilk dozlar 100 gün içinde uygulanabilecek:

Avrupa’da en çok tercih edilen aşı olan BioNTech, Pfizer ile yaptığı ortak açıklamada gelecek iki hafta içinde yeni varyantla ilgili daha fazla veri toplayacaklarını ve bu verilerden yola çıkarak mevcut aşılar üzerinde bir değişiklik yapılmasına gerek olup olmadığına karar vereceklerini ifade etti. Şirket, aşılarda bir değişiklik yapılması gerekirse “6 hafta içinde” yeni bir aşı tasarlayabileceklerini ve 100 gün içerisinde ilk dozların uygulamaya hazır olacağını belirtti.

Bu haberle birlikte akıllara gelen sorulardan birisi de şu: Güney Afrika’daki bu varyant ile Delta varyantı arasındaki fark ne? Delta, virüsün en bulaşıcı varyantı olmasından dolayı şu anda dünya genelindeki vakalarda en çok rastlanan varyant. Ancak yeni Omicron varyantı, bulaşıcılığının yanı sıra yüksek sayıdaki mutasyonlarıyla bağışıklık sistemini kolay bir şekilde atlatabiliyor. Gelecek iki hafta içinde uzmanlardan bu konu hakkında yeni açıklamaların gelmesini bekliyoruz.