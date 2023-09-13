Geçtiğimiz yıl kamerasıyla ses getiren iPhone 14 ailesi, bu yıl karşımıza çıkan iPhone 15 ailesinin yanında nasıl bir performans sergiliyor?

Apple’ın merakla beklenen iPhone 15 ailesi, 12 eylül tarihinde tanıtıldı ve genel anlamda konuşacak olursak birbirinden işlevsel özelliklerle karşımıza çıktı. Bunların arasında kullanıcıların gündelik telefon kullanımını iyileştirecek özellikler bulunuyor.

Apple her yıl bu gibi özelliklerle geldiğinde de hâlihazırda iPhone kullanan kişiler, yeni tanıtılan cihaza geçip geçmemek konusunda kararsız kalabiliyor. Apple da yeni iPhone’ların bir kısmıyla kullanıcıları üzüp diğer kısmıyla sevindirince kafa karışıklığı daha da çoğalıyor. Fakat bu sefer bir nebze daha mutluyuz ve seve seve bu konuya açıklık getireceğiz.

Baz modeller arasındaki fark ne?

Öncelikle telefonları elinize aldığınız an çentik farkı kendini gösteriyor. iPhone 14 ailesinde dinamik ada özelliği sadece Pro modellerde sunuluyordu. iPhone 15 serisinde ise ailenin tüm üyeleri bundan faydalanıyor. Yani ekran/kasa oranı iPhone 15’te daha yüksek. Bir de dışarıda maksimum ekran parlaklığı iPhone 15’te 2.000 nit’e kadar çıkabilirken iPhone 14’te 1200 nit. Peki performans tarafında ne fark var?

iPhone 14’ün baz modellerinde A15 Bionic çip kullanılırken iPhone 15’in baz modellerinde A16 Bionic görülüyor. Gündelik kullanıcı için fark hissettirmeyecektir fakat bu işlemci sayesinde telefon kullanımını kolaylaştıran birkaç özelliğin de kilidi açılıyor. RAM tarafında ise her iki telefonda da 6 GB RAM görüyoruz.

Gelelim kameralara.

iPhone 14’ün ana kamerası 12 MP çözünürlüğünde. Bunun yanında da bir adet ultra geniş açı sensörü yer alıyor. iPhone 15’te ise ana kameranın çözünürlüğü 48 MP. Bu ana sensöre de yine ultra geniş açı kamerası eşlik ediyor. Ayrıca “süper yüksek çözünürlüklü” fotoğraf çekmek isteyenler için hem 24 hem de 48 MP seçenekleri yer alıyor.

Optik zoom seçeneklerinde iPhone 15, 2 kata kadar kalite kaybı olmadan yakınlaştırma sağlıyor. iPhone 14 için dijital zoom bulunuyor.

Bir de video tarafı var tabii.

Video tarafında pek de bir fark yok. İki telefonla da aynı çözünürlükte aynı FPS seviyesinde videolar çekebiliyorsunuz. Hareket modu ve sinematik mod gibi özellikler iki cihazda da bulunuyor.

En büyük fark ise artık Lightning girişinin olmaması.

iPhone 14 ailesinde son kez Lightning girişini görmüş olduk. iPhone 15 ile de Type-C bağlantısı geldi.

Bunlar haricinde iki model arasında pek de kayda değer bir fark bulunmuyor. Editörünüz olarak baz model düşünüldüğünde iPhone 15’e iPhone 14’ten geçmenin gündelik kullanıcı için fark etmeyeceğini düşünüyorum. Sizce iPhone 14’ü olan birinin 6.000 TL daha değerli olan iPhone 15’e geçmesine gerek var mı?