Türkiye, teknoloji devlerinin üretim yapmak için seçtiği lokasyonlardan biri. Her yıl amiral gemisi sıfatıyla onlarca yeni model karşımıza çıksa da Samsung, Xiaomi, Oppo gibi markalar Türkiye’de üretmek için nispeten orta sınıf akıllı telefonları tercih ediyorlar. Listemizde Samsung’un Galaxy A serisi, Xiaomi’nin Redmi modelleri ve Oppo’nun 3 farklı modeline ek olarak Reeder ve General Mobile gibi yerli isimler de yer alıyor.

Teknolojinin hayatımızda edindiği yer ile birlikte adeta bir organımız haline gelen akıllı telefonlar, gelişen teknoloji ve ekonomik koşullarla birlikte her geçen dönem daha da ulaşılamaz hale geliyorlar. Her yıl sektör lideri markaların pazara sunduğu son teknoloji akıllı telefonlar ülkemizde birkaç yıl öncesinin otomobil fiyatlarıyla yarışmaya başlayınca, kullanıcılar da uzun yıllar boyunca kullanılabilecek olan yani fiyat performans sınıfındaki cihazlara yöneldiler. Güncel ekonomik durumda hem fiyat performans hem de üst sınıf bir akıllı telefon bulmak neredeyse imkansız olduğu için tüketicilerin yeni odağı orta sınıfta yer alan akıllı telefonlar olmaya başladı.

Bu yazımızda bazı markalar tarafından Türkiye’de üretilen telefon modellerine göz atacağız. Bu akıllı telefonların birçoğu orta sınıfın iddialı modelleriyken; birkaçı da merkezi Türkiye olan General Mobile ve Reeder gibi markalar tarafından üretiliyor.

Türkiye’de üretim yapan markalar ve akıllı telefon modelleri:

Xiaomi: Redmi 9C Redmi Note 10S

Oppo: A15s Reno 5 Lite Realme C21

Samsung: Galaxy A52 Galaxy A70

Reeder: P13 Blue

General Mobile: GM 21

TCL: 20 SE



Xiaomi:

Xiaomi’nin Türkiye’de ürettiği ilk akıllı telefon Redmi 9C:

Ekran: 6,53 inç HD+ IPS LCD - 720 x 1600 piksel

İşlemci: MediaTek Helio G35

RAM: 2/3/4 GB

Ön Kamera: 5 MP - f/2,2 geniş açılı

Arka Kamera: 13 MP - f/2,2 geniş açılı | 2 MP f/2,2 makro | 2 MP f/2,2 derinlik sensörü | 1080 piksel x 30 FPS video kaydı

Depolama: 32/64 GB

Batarya: 5.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 10

Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 ve microUSB 2.0

Ağırlık: 196 gram

Teknoloji dünyasının son yıllarda en çok öne çıkan isimlerinden biri olan Xiaomi, ülkemizde de oldukça yoğun bir pazar hareketine sahip. Bu hareketliliğin sonuçlarından biri olarak geçtiğimiz yıl Türkiye’deki fabrikasında Redmi 9C modelini üreten Xiaomi, bu modelle birlikte fiyat performans kategorisine yeni bir soluk getirdi. Redmi 9C, 5.000 mAh büyüklüğündeki bataryası ve IPS ekranıyla dikkat çekiyor.

64 MP’lik kamerasıyla cep boy bir fotoğraf makinesi Redmi Note 10S:

Ekran: 6,43 inç AMOLED, Corning Gorilla Glass 3 - 1080 x 2400 piksel

İşlemci: MediaTek Helio G95

RAM: 6/8 GB

Ön Kamera: 13 MP - f/2,5 geniş açılı

Arka Kamera: 64 MP - f/1,8 ana kamera | 8 MP f/2,2 ultra geniş | 2 MP f/2,4 makro | 2 MP f/2,4 derinlik sensörü

Depolama: 64/128 GB

Batarya: 5.000 mAh, hızlı şarj desteği

İşletim Sistemi: Android 11

Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, Type-C 2.0

Ağırlık: 178,8 gram

Yine Xiaomi tarafından ülkemizde üretilen ve orta sınıf için son derece iddialı bir arka kameraya sahip olan Redmi Note 10S, bu başarılı kameranın çektiği video ve fotoğrafları görüntüleyebilmek için 1080 x 2400 piksel çözünürlüğe sahip bir ekran sunuyor. Gücünü Helios G95’den alan modelin 6 ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ve yine aynı şekilde 64 ile 128 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği bulunuyor.

Oppo:

Oppo Türkiye fabrikasından çıkan ilk akıllı telefon A15s:

Ekran: 6,52 inç IPS - 1600 x 720 piksel

İşlemci: MediaTek Helio P35

RAM: 4 GB

Ön Kamera: 8 MP

Arka Kamera: 13 MP | 2 MP | 2 MP

Depolama: 64 GB

Batarya: 4.230 mAh

İşletim Sistemi: Android 10

Bağlantı: Bluetooth 5.0, microUSB 2.0

Ağırlık: 177 gram

Çin merkezli Oppo’nun İstanbul’da faaliyete geçirdiği fabrikadan pazara sunulan ilk akıllı telefon olan A15s, üst sınıfta yer almıyor olmasına rağmen şık tasarımıyla ilgi çekici bir model. 8 çekirdekli Helio P35’ten güç alan A15s’in arkasında üçlü bir kamera donanımı bulunuyor. Güçlü donanımına rağmen 4.230 mAh büyüklüğündeki bataryasıyla eleştiri toplayan modelin arkasında parmak izi sensörü olduğunu belirtmekte fayda var.

Orta sınıf akıllı telefonlar arasındaki en dişli rakiplerden biri Reno 5 Lite:

Ekran: 6,43 inç - 1080 x 2400 piksel

İşlemci: MediaTek Helio P95

RAM: 8 GB

Ön Kamera: 32 MP - f/2,4

Arka Kamera: 48 MP - f/1,7 ana kamera | 8 MP - f/2,2 ultra geniş | 2 MP - f/2,4 makro | 2 MP f/2,4 derinlik sensörü

Depolama: 128 GB

Batarya: 4.310 mAh

İşletim Sistemi: Android 11

Bağlantı: Type-C, Bluetooth 5.1, NFC

Ağırlık: 172 gram

Daha önce YouTube kanalımızda incelediğimiz Oppo Reno 5 Lite, Helio P95’ten güç alan bir diğer orta sınıf akıllı telefon. Dahili olarak 256 GB’a kadar depolama sunabilen cihaz, microSD desteğiyle 256 GB’a kadar da ek depolama kullanımına izin veriyor. Yeni nesilde görmeye alıştığımız çoklu kamera sensör kullanımına sahip Reno 5 Lite, 4K 30 FPS ve HDR olarak 4K video çekebiliyor. Cihaza dair daha fazla detayı ele aldığımız yazımıza bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Hem fiyat hem de performans olarak dikkatleri üzerine çeken Realme C21:

Ekran: 6,5 inç - 720 x 1600 piksel

İşlemci: MediaTek Helio G35

RAM: 3 GB

Ön Kamera: 5 MP - f/2,2 geniş açı

Arka Kamera: 13 MP - f/2,2 geniş açı | 2 MP f/2,4 makro | 2 MP - f/2,4 derinlik sensörü

Depolama: 32/64 GB

Batarya: 5.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 10

Bağlantı: Bluetooth 5.0

Ağırlık: 190 gram

Hem fiyat hem de performans olarak tatmin edici bir akıllı telefon arıyorsanız Realme C21 doğru tercih olabilir. Helio G35 işlemci sayesinde hem günlük kullanımda hem de oyun oynarken kullanıcıyı memnun edebilen cihaz, bu gücün uzun vadeli tecrübe edilebilmesi için ise 5.000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip. Realme C21’in geniş açı ve makro çekim yapabilen bir kamera donanımına sahip olduğunu da belirtmekte fayda var.

Samsung:

Bir dönemin en çok satan orta sınıf modellerinden Galaxy A52:

Ekran: 6,5 inç Super AMOLED 90 Hz - 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G

RAM: 4/6/8 GB

Ön Kamera: 32 MP - f/2,2 geniş açı

Arka Kamera: 64 MP - f/1,8 geniş açı | 12 MP - f/2,2 ultra geniş açı | 5 MP - f/2,4 makro | 5 MP - f/2,4 derinlik

Depolama: 128/256 GB

Batarya: 4.500 mAh

İşletim Sistemi: Android 11

Bağlantı: Bluetooth 5.0, NFC

Ağırlık: 189 gram

Geçtiğimiz yıl kullanıcılarla buluşan ve orta seviye akıllı telefonlar arasındaki en mantıklı tercihlerden biri olan Galaxy A52, 95 Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED bir ekranla karşımıza çıkıyor. Bu ekranı Corning Gorilla Glass 5 ile korumayı tercih eden Samsung, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 720G ile cihaza güç veriyor. Listedeki diğer akıllı telefonlara kıyasla daha tuzlu bir fiyata sahip olan Galaxy A52’ye ön inceleme yaptığımız videoya yukarıdan ulaşabilirsiniz.

Orta sınıfın en başarılı kameralarından birine sahip olan Galaxy A70:

Ekran: 6,7 inç Super AMOLED - 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 675

RAM: 6 GB

Ön Kamera: 32 MP - f/2,0

Arka Kamera: 32 MP - f/1,7 geniş açı | 8 MP - f/2,2 ultra geniş açı | 5 MP - f/2,2 derinlik sensörü

Depolama: 128 GB

Batarya: 4.500 mAh

İşletim Sistemi: Android 11

Bağlantı: Bluetooth 5.0, NFC

Ağırlık: 183 gram

Samsung’un A serisinin 2019’da aramıza katılan modeli olan Galaxy A70, ekran altına yerleştirilen parmak izi okuyucusuyla listemizdeki diğer akıllı telefonlardan kendini ayırıyor. 128 GB ile çoğu kullanıcı için yeterli bir alan sunan Galaxy A70, 2019’da piyasaya sunulmuş olsa da 6 GB RAM ve Super AMOLED ekranıyla günümüzde de bekleneni verebilecek potansiyele sahip.

Reeder:

Kurdaki dalgalanmalara rağmen yerliliği sayesinde uygun bir fiyat etiketi taşıyan P13 Blue:

Ekran: 6 inç LCD - 1280 x 600 piksel

İşlemci: Helio A22

RAM: 3 GB

Ön Kamera: 5 MP

Arka Kamera: 8 MP | 5 MP

Depolama: 16 GB

Batarya: 4.080 mAh

İşletim Sistemi: Android 9

Bağlantı: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 4

Ağırlık: 171 gram

Ürettiği tabletlerle özellikle ülkemizde popüler olan Reeder, akıllı telefon kulvarına orta sınıfla ilgilenen kullanıcıların dikkatini çeken bir giriş yaptı. Listemizin en uygun fiyatlı akıllı telefonu olan Reeder P13 Blue, Helio A22’den güç alıyor ve yalnızca 16 GB’lık bir depolama alanı sunuyor. Uygun fiyatlı olmasına rağmen parmak izi okuyucu ve ilginçtir ki yüz tanıma teknolojisiyle karşımıza çıkan P13 Blue’nun 1.000-1.300 TL aralığında fiyatlandırılıyor.

General Mobile:

Yerli üreticimizin geçtiğimiz yıla damgasını vuran modeli GM 21:

Ekran: 6,52 inç HD+ - 720 x 1600 piksel

İşlemci: Spreadtrum SC9863

RAM: 3 GB

Ön Kamera: 8 MP

Arka Kamera: 13 MP ana kamera | 0,08 MP ultra geniş açı | 0,08 MP yardımcı kamera

Depolama: 32 GB dahili, 256 GB’a kadar harici

Batarya: 5.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 11

Bağlantı: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 5

Ağırlık: 200 gram

Türkiye merkezli General Mobile tarafından üretilen GM 21, 8 çekirdekli Spreadtrum SC9863 işlemciyle karşımıza çıkıyor. Wi-Fi 5 desteği ve 256 GB’a kadar çıkarılabilen harici depolama alanı sayesinde yerli modeller arasında en popüler tercihler arasında yer alıyor. General Mobile, yakında GM 22 modelini piyasaya sunacak olsa da Android 11 destekleyen GM 21’i tercih etmemek için hiçbir sebep yok.

TCL:

Çin merkezli üreticinin Türkiye’de ürettiği ilk akıllı telefon 20 SE:

Ekran: 6,82 inç HD+ IPS

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 460

RAM: 4 GB

Ön Kamera: 8 MP

Arka Kamera: 16 MP - f/1,8 ana kamera | 5 MP - f/2,2 süper geniş açı | 2 MP - f/2,4 makro | 2 MP - /f2,4 derinlik

Depolama: 64 GB

Batarya: 5.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 11

Bağlantı: Type-C, Bluetooth 5.0, NFC

Ağırlık: 206 gram

Çinli markanın Türkiye’de ürettiği ilk model olan 20 SE, hızlı şarj destekli 5.000 mAh büyüklüğündeki bataryasıyla kullanıcıları yarı yolda bırakmamayı hedefleyen bir akıllı telefon. Depolama alanı konusunda eleştiriler alsa da HD+ IPS ekranı ve güncel yazılımıyla tercih edilebilirliğini kaybetmeyen TCL 20 SE’ye göz attığımız yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de üretilen yerli akıllı telefonları kıyasladığımız videomuza da göz atabilirsiniz:

Bu yazımızda General Mobile’dan Samsung’a dek uzanan nispeten geniş bir yelpazede Türkiye’de üretilip dünyaya sunulan akıllı telefonlara göz attık. Birçoğu son model akıllı telefonlara göre fiyat performans sınıfında olan bu modellerden birini kullanıyorsanız yorum olarak tecrübelerinizi paylaşmayı unutmayın.