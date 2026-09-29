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YURT DIŞI iPhone 18 Pro Max İncelemesi

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Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

iPhone 18 Pro Max inceleme videosuna hoş geldiniz! Bu videoda Apple'ın en yeni amiral gemisi modeli olan iPhone 18 Pro Max’i kendi imkanlarımızla satın alarak tarafsız ve detaylı bir teste tabi tuttuk.

iPhone 18 Pro Max inceleme videosuna hoş geldiniz! Bu videoda Apple'ın en yeni amiral gemisi modeli olan iPhone 18 Pro Max’i kendi imkanlarımızla satın alarak tarafsız ve detaylı bir teste tabi tuttuk. iPhone 15 Pro, 16 Pro ve 17 Pro kullanıcılarının bu telefona geçmesine gerek var mı? Türkiye şartlarında 138 bin TL ve üzeri bir bütçe ayırmadan önce bilmeniz gereken tüm gerçekleri, cihazın getirdiği 4 büyük yeniliği ve eksilerini bu videoda anlatıyoruz.

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Videoda A20 Pro işlemcinin M5 MacBook Pro ve Galaxy S26 Ultra karşısındaki sentetik test performansını (Geekbench 7 CPU/GPU, 3D Mark Solar Bay Extreme, Geekbench AI skorları), küçülen dinamik adayı, ekran altı FaceID teknolojisini, f/1.48 ile f/4.0 arası değişebilen fiziksel değişken diyaframlı kamerayı ve yenilenen sıvı soğutmalı termal mimariyi derinlemesine inceliyoruz.

Apple iPhone iPhone 18

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