Yurt Dışına En Fazla Milyoner Kaptıran Ülkeler Açıklandı

AfrAsia Bank, gerçekleştirdiği yeni bir çalışma ile 1 milyon ila 9,9 milyon dolar arasında servete sahip vatandaşlarını yurt dışına en fazla kaptıran ülkeleri açıkladı. Türkiye, ne yazık ki listede hem sayı hem de oran olarak üst sıralarda yer alıyor.

Günlük hayatta pek sık karşılaşmasak da belli bir limit üzerinde likit varlıklara sahip olan kişilere 'net değeri yüksek birey' ya da İngilizce kısaltması ile 'HNWI' denmektedir. AfrAsia Bank, net değeri 1 milyon ile 9,9 milyon dolar arasında olan kişileri baz alarak bireylerin ülkelerini 'terk etme' istatistiğini ortaya çıkardı.

Her şeyden önce, bu 'terk etme' ifadesini açmamız gerekiyor. AfrAsia Bank, söz konusu verileri hazırlarken bireylerin yılın en az yarısında farklı bir ülkede ikamet etmesini baz alıyor. Ancak bu ikamet, turistik değil iş ya da yaşam amacı güdüyor olmalı. Ne yazık ki AfrAsia Bank'ın verilerine göre HNWI nüfusunun büyük bir bölümünü yurt dışına kaptıran ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

AfrAsia Bank verilerine göre 2019 yılında 16.000 Çinli ve 7 bin Hint vatandaşı olan HNWI, ülkelerinden ayrılarak başka ülkelerde ikamet etmeye başladılar. Rusya, 5.500 HNWI ile üçüncü sırada yer alırken 4.200 ile Hong Kong dördüncü, 2.100 ile Türkiye beşinci sırada yer aldı.

Türkiye için üzücü ve endişe verici olan durum, genel sıralamada 5. sırada yer almasına rağmen yurt dışına giden HNWI nüfusunun, ülkede ikamet etmekte olan toplam HNWI nüfusuna oranı bakımından ilk sırada yer alması. Çin ve Hindistan, toplamda 23.000 HNWI kişi kaybetmiş olsa da bu sayı, söz konusu ülkelerdeki toplam HNWI nüfusunun yalnızca yüzde 2'sini oluşturuyordu. Türkiye'nin kaybettiği 2.100 HNWI ise ülkemizdeki toplam HNWI nüfusunun yüzde 8'ini oluşturuyordu ki bu oran, en fazla HNWI kaybeden 10 ülke arasındaki en yüksek oran.

En fazla HNWI nüfus kaybeden ülkeler (HNWI sayısı - Toplam HNWI nüfusuna oranı)

Çin - 16.000 - yüzde 2

- yüzde 2 Hindistan - 7.000 - yüzde 2

- yüzde 2 Rusya - 5.500 - yüzde 6

- yüzde 6 Hong Kong - 4.200 - yüzde 3

- yüzde 3 Türkiye - 2.100 - yüzde 8

- yüzde 8 İngiltere - 2.000 - yüzde 0

- yüzde 0 Fransa - 1.800 - yüzde 1

- yüzde 1 Brezilya - 1.400 - yüzde 1

- yüzde 1 Suudi Arabistan - 1.200 - yüzde 3

- yüzde 3 Endonezya - 1.000 - yüzde 2

Peki en fazla HNWI çeken ülkeler hangileri? Tam anlamıyla dünyanın diğer ucunda yer alan Avustralya, 12.000 HNWI ile en fazla HNWI göçü alan ülke konumunda bulunuyor. Ayrıca ABD 10.800 HNWI ile ikinci, İsviçre 4.000 HNWI ile üçüncü sırada yer aldı. Ayrıca yatırımcı destek programları ve AB üyeliği sayesinde Portekiz ve Yunanistan da ilk 10 sırada yer alan ülkelerden oldu.