Yurt Dışında Çalışmak İçin En Kötü Ülke Belli Oldu

Ülkelerdeki yabancı çalışanların mutluluk oranlarını ortaya koyan uluslararası bir anket, Türkiye’de çalışan göçmen ve yabancıların vatandaşlardan pek de farklı olmayan fikirlerini ortaya koydu.

Kendi vatandaşının yanı sıra yabancılar için de iyi çalışma şartları ve yüksek gelir olanakları sağlayan ülkeler vardır. Bu ülkeler, yaşam şartları bakımından ‘level’ atlamak isteyen birçok dünyalıyı kendine çekip hem kendini, hem emeğini bu ülkeye veren yabancıları zenginleştirebilir. Güncel verilere göre Türkiye bu ülkelerden değil. Hatta Türkiye böyle olmayan ülkelerin başında geliyor. Ancak tüm dünyada da değil tabii; 59 ülke arasında.

Expat Insider'ın 59 ülkenin yer aldığı 'Yurtdışı Çalışma Endeksi' verilerinde Türkiye’nin 'yurt dışında çalışmak için en kötü ülke’ olduğu ortaya çıktı. Çalışma izinli yabancıların ve yabancı uyruklu vatandaşların en çok şikayetçi olduğu konuların başında ise TL’nin değer kaybı ve uzun çalışma saatleri geliyor.

Çalışma saatleri şikayeti dünya ortalamasının 2 katı

Yaklaşık 2 senedir devam eden COVID-19 pandemisi, insanların çalışma alışkanlıklarını değiştirirken çalıştıkları yerlere dair düşüncelerinde de farklılıklar yarattı. Uzaktan dijital yollarla çalışan insanların iş hayatlarına yurt dışında devam etme eğilimi arttı. Bunun yanında ülkelerindeki işlerini pandemiden dolayı kaybeden insanların da kurtuluş planlarının arasında “yeni bir ülkede yeni bir iş” planı da vardı.

Expat Insider'ın 'Yurtdışı Çalışma Endeksi’ndeki veriler, 59 ülkedeki insanlardan alınan bilgilerle derlendi. Ülkelerde yabancı çalışanların çalışma saatlerinden memnun olma oranı ortalama yüzde 27 iken Danimarka’da bu oran yüzde 50 oldu. Çalışanların en mutlu olduğu ülkeler listesinin üst sıralarını Danimarka’dan sonra Yeni Zelanda ve Norveç aldı.

Türkiye 2017’den beri Yurt Dışı Çalışma Endeksi’nin sıralamasında son 10’da yer aldı. Bu sene ise sondan birinci oldu. Türkiye’de yaşayan göçmenlerin yüzde 43’ü ülkenin yerel ekonomisinden memnun olmadığını belirtti., Bu oran dünya genelinde yüzde 19 oldu. Ülkede çalışan yabancıların yüzde 32’si çalışma saatlerinden bıktığını belirtirken bu oran dünya genelinde Türkiye’nin tam yarısı; yüzde 16 oldu.