Milyon Kişi Başına En Çok Müze Düşen Ülkeler Açıklandı

Milyon kişi başına en fazla müzenin düştüğü ülkelerin araştırıldığı bir çalışma yapıldı. UNESCO verilerinden hareketle yürütülen çalışmada Avrupa ülkeleri öne çıktı.

Müzeler, toplumların ortak mirasını oluşturarak gelecek nesillerin geçmişini anlamalarına yardımcı olur. Müzelerin var olması bu yönüyle toplumsal gelişme için son derece önemlidir.

Landgeist, dünyada milyon kişi başına düşen müze sayısını belirlemek için bir araştırma yaptı. UNESCO’nun 2020 verilerine göre dünyadaki müze sayısının ile nüfusu oranla dağılımını gösteren bir harita yayınladı. Haritaya göre dünyadaki milyon kişi başına en fazla müze düşen ülkeler belirlendi.

Kişi başına en çok müze düşen ülkeler haritası yayınlandı



UNESCO Dünya Müzeleri Raporuna göre, dünyada tahminen 33.082 müze yer alıyor. Landgeist tarafından yapılan çalışmayla, Avrupa ve Kuzey Amerika’da milyon kişi başına düşen müze sayısının dünyanın diğer bölgelerine göre çok daha fazla olduğu; en az müze düşen bölgelerin ise Afrika ve Asya kıtasında yer aldığı ortaya çıktı. Milyon kişi başına düşen müze sayısının epey fazla olduğu ülkelerin başında Moğolistan, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya geliyor.

Milyon kişi başına en çok müze düşen ilk 10 ülke:

Niue Andorra San Marino Monaco İzlanda Montenegro Georgia Malta Estonya İsviçre

En az milyon kişi başına düşen müze sayısının fazla olduğu ülkeler listesinde ilk 10’da çoğunlukla küçük devlet yer alıyor. Listede ilk sırada yer alan Niue‘de yalnızca bir müze var ancak nüfusu az olduğu için öne çıkıyor. Az nüfusa sahip ve milyon kişi başına fazla müze düşen bir başka ülke Andorra ise bünyesindeki 25 müze ile dikkat çekiyor. Mikro devlet olmadığı halde milyon kişi başına düşen müzenin en fazla olduğu ilk ülke listede 5. sırada yer alan İzlanda. 68 müzeye sahip olan İzlanda’da 192,6 milyon kişi başına 1 müze düşüyor. Amerika Birleşik Devletleri ise bünyesinde bulundurduğu 33 binin üzerindeki müze ile en fazla müzeye sahip ülke olma özelliği taşıyor. ABD, nüfusunun fazla olması nedeniyle listede ilk sıralarda yer almıyor.