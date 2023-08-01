Freelance çalışma modeliyle yurt dışından gelir elde etmek için pek çok platform var. Ancak 2023’ün son aylarında yayına girmesi planlanan DeeLance, tüm bunları kripto paraların esnek doğası ile bir araya getiriyor.

Fiverr, Upwork ve Freelancer gibi platformlar üzerinden, dünyanın herhangi bir yerindeki müşteriye iş yapabilir ve dolar cinsiyle para kazanabilirsiniz. Özellikle yazılımcılar ve grafik tasarımcıların rahatlıkla hayatlarına dahil edebilecekleri bu gelir yolu, günümüzde pek çok kişinin tam zamanlı işi yerine geçti. Peki ya bu geliri dolardan önce kripto para ile elde etseniz?

DeeLance isimli yeni token projesinin amacı da tam olarak bu. Freelance çalışma modeliyle blok zinciri altyapısının esnekliğini bir araya getiren DeeLance; bu sayede diğer freelance platformlara kıyasla daha daha düşük komisyon kesintileri vadediyor. Elbette temelinde bir token projesi olarak yola başladığı için söz konusu platform henüz kullanımda değil ve 2023’ün son çeyreğinde freelancer’lara ve iş verenlerin erişimine açılacak.

DeeLance kullanıcıları hem freelance çalışanlar hem de işverenleri için farklı avantajlar sunmayı hedefliyor:

Şu anda prototip aşamasında olan DeeLance’in iş ve çalışan bulma platformunda, aslında alışık olduğumuz hesap açma, özgeçmiş yükleme, iş alma ve iş ilanı verme süreçleri yer alacak. Rakiplerine kıyasla en önemli farkı, platformun ödeme aracı olarak kendi token’ini DLANCE’i kullanacak olması. Bu sayede hem işverenler hem de freelance çalışanlar DLANCE kripto paralarını dolar cinsine çevirerek gelir elde edebilecekler.

DeeLance’in token’i DLANCE, ön satış aşamasında 1,7 milyon dolarlık destek topladı:

DeeLance token satın almak isteyenlerin toplam desteği, kripto para dünyasında yatırımcıların hâlâ yeni fikirlere açık olduğunu gösteriyor. Elbette her token projesinde de olduğu gibi DLANCE’in de riskleri mevcut. Örneğin projeyi geliştiren ekibin anonim olması bunlardan biri.

Bu tip projelerde, çoğu zaman projeyi geliştiren ekibin açık olması önemli bir güven unsuru. Elbette bunun yanında kripto paraların volatil piyasa şartlarına sahip olduklarını, bu sebeple DLANCE’in daha büyük bir borsada listelenmeden değer kaybedebileceğini belirtmemiz gerekiyor.

Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir. Herhangi bir kripto para projesine yatırım yapmadan önce bireysel araştırmalarınızı yapıp riskleri belirlemenizi öneririz.

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