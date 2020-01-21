Yürüyen Köpek Balıklarının Yeni Türleri Keşfedildi

Avustralya'nın batısında ve Yeni Gine'nin güneyinde yeni 'yürüyen köpek balığı' türleri keşfedildi. Son araştırmalarıyla birlikte bilinen 'yürüyen köpek balığı' türü sayısı dokuza çıktı.

Bilim insanları, oldukça ilgi çekici olan 'yürüyen köpek balığı' türleri hakkında yeni bilgiler elde etmeye devam ediyorlar. Araştırmacılar, Avustralya’nın kuzeyinde ve Yeni Gine’nin sığ kesimlerinde yaşayan yeni yürüyen köpek balığı türleri keşfettiler. Karada yürüme kabiliyetine sahip bir köpek balığı türü kulağa korkutucu gelebilir ancak araştırmacılar, yürüyen köpek balığı türlerinin oldukça küçük olduğuna ve genellikle küçük balıklarla omurgasız canlıları yediğine dikkat çekiyorlar.

Queensland Üniversitesi’nden Dr. Christine Dudgeon, keşfedilen köpek balığı türlerinin 12 yıllık bir araştırmanın parçası olduğunu belirtiyor. Bu araştırmanın hedefiyse yürüyen köpek balıklarının beslenme alışkanlıklarını yakından incelemek. Dr. Dudgeon, “Yürüyen köpek balığı türlerinin yüzgeçleri çok güçlü olduğu için bu balıklar, normal bir balık gibi yüzmenin yanı sıra sığ sularda yürüyebilme özelliğine sahip. Oldukça düşük oksijen seviyelerine uyum sağlamış olmaları, yürüyen köpek balıklarının sığ sularda yaşayabilmelerini sağlıyor. Yürüyen köpek balıkları, gelgit olup sular çekildiğinde ise yüzeyde kalmaya devam edebiliyor ve güçlü yüzgeçleri sayesinde sığ zeminde yürüyerek avlanabiliyor” açıklamasında bulundu.

Keşfedilen yürüyen köpek balığı türlerinin sayısı dörtten dokuza çıktı:

Bilim insanları, apolet köpek balığı olarak adlandırılan türün, dört alt türüyle birlikte bölgedeki yürüyen köpek balıkları ailesinin başlıca üyesi olduğunu düşünüyorlardı ancak araştırmacılar, on yılı aşkın bir sürenin ardından yürüyen köpek balıklarının dokuz yeni ayrı türünü keşfetmeyi başardı. Araştırmacılar tarafından keşfedilen son yürüyen köpek balıklarının, 'halı köpek balıkları' ailesine ait olduğu ve Batı Avustralya’dan Yeni Gine’nin güney sularına kadar uzanan bir alanda yaşadığı tespit edildi.

Dr. Dungeon, açıklamalarına şu şekilde devam etti; “Elde ettiğimiz genetik veriler, yeni keşfedilen yürüyen köpek balığı türlerinin ilk başta ait oldukları köpek balığı popülasyonlarından kopup farklı bir bölgede tekrar yeni bir türe evrildiklerine işaret ediyor.” Bilim insanları, bu son keşifle birlikte bilinen yürüyen köpek balığı türlerinin sayısını dörtten dokuza çıkardılar. Dr. Dungeon, birçok yeni türün de hâlâ keşfedilmeyi beklediğinin altını çizdi.

Yürüyen köpek balığı videosu: