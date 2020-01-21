Bilim İnsanları, Mükemmel Kardan Adamın Formülünü Açıkladı

Bilim insanları, kış mevsiminin vazgeçilmez unsurlarından olan kardan adamlara bilimsel bir bakış attı. Mükemmel bir kardan adam yapmak için ölçülerin ve diğer detayların nasıl olması gerektiğini araştıran İngiltere'den bilim insanları, elde ettikleri bulguları kamuoyu ile paylaştılar.

Kuzey yarım küre bir süredir kış mevsimi yaşıyor. Türkiye'nin bazı bölgeleri kuru ayaz ile mücadele ediyor olsa da özellikle yüksek kesimler, kar yağışına teslim olmuş durumda. Üstelik uzmanlar, kış mevsiminin sert yüzüyle şu sıralar tanışacağımızı söyleyip başta İstanbul olmak üzere pek çok şehir için de uyarılarda bulunuyorlar.

Karın yağmasıyla birlikte insanlar, genellikle kartopu savaşları ve kardan adam yapıyorlar. Kartopu savaşı yapmanın fazla teknik bir yanı yok ancak iyi bir kardan adam yapmak, herkesin harcı değil. Hal böyle olunca da İngiltere'den bilim insanları, mükemmel bir kardan adamın nasıl yapılabileceğini bilimsel olarak açıkladılar.

Nottingham Trent Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dr. James Hind ve ekibi, yaptıkları bir araştırmayla mükemmel bir kardan adamın nasıl yapılabileceğini açığa çıkardılar. Kardan adam için bir formül çıkaran bilim insanları, böylelikle mükemmel kardan adamın hangi boyutlarda olması gerektiğini de gözler önüne sermiş oldular. Dilerseniz şimdi, hazırlanan formüle göre nasıl kardan adam yapmanız gerektiğine yakından bakalım.

Mükemmel bir kardan adam yapmak için gerekenler: Kar, havuç, düğme, taş ve biraz matematik

Kardan adam yapma formülüne göre her şeyden önce hava sıcaklığının, 0 derece veya daha altında olması gerekiyor. Hava sıcaklığının bu derecelerde olması, kar direncini artırıyor ve böylelikle de daha güçlü bir kardan adam oluşuyor. Ayrıca bilim insanları, iyi bir kardan adam yapmak için kar kalitesinin de iyi olması gerektiğini söylüyorlar ve bu bağlamda taze, henüz yağmakta olan kar kullanılması gerektiğini tavsiye ediyorlar.

Bilim insanlarına göre mükemmel bir kardan adamın boyu, 1,62 metre olmalı. Böylelikle kardan adamınız, daha sağlam olabiliyor. Ayrıca kardan adamınızın toplamda üç farklı büyük kar küresinden oluşmuş olması ve bu kar kürelerinin çapının sırasıyla; 80 santimetre, 50 santimetre ve 30 santimetre olması gerekiyor.

Havuçsuz bir kardan adam olmaz. Bilim insanları, bu konuda da bir tavsiye veriyorlar ve burun için kullanılacak havuç boyutun 4 santimetre olması gerektiğini söylüyorlar. Ayrıca mükemmel kardan adamınızın gövdesine yerleştireceğiniz düğmeler, kardan adamın göbeğinin tam ortasına ve eşit aralıklarla yerleşmiş olmalı. Benzer bir şekilde kardan adamınızın gözleri de düzgün hizalanmalı ve gözlerde kullanılacak taşların çapı, 5 santimetreyi geçmemeli.

Eğer sizler de mükemmel bir kardan adam yapmak isterseniz, İngiltere'den Dr. Hind ve ekibi tarafından verilen bu formülü uygulayabilirsiniz. Böylelikle yapacağınız kardan adam hem daha güzel görünecek hem de daha dayanıklı olacaktır.