Bir çift, doğa yürüyüşü yaparken rastladıkları kayayla bilime şimdilik küçük ancak muhtemelen araştırmalar devam ettikçe büyük şeyler sunacak bir katkıda bulundu. Kaya, dinozorlardan önceki yaşama dair ipuçları sunuyordu.

Kuzey İtalyan Alpleri’nde yürüyüş yapan bir çift, iklim krizinin sebep olduğu kar ve buzun erimesiyle gün yüzüne çıkan, tarih öncesi bir ekosistem keşfetti.

Bilim insanlarına göre bu keşifteki ekosistem, dinozorlardan hemen önceki Permiyen dönemine kadar uzanıyor. Gelin, bu rastlantısal buluşu ve ilginç ekosistemi daha yakından anlatalım.

Her şey Kasım 2024’te oldu.

Sondrio eyaletindeki bir köy olan Lovero'da yaşayan Claudia Steffensen ve kocası, İsviçre sınırına yakın Ambria vadisindeki kayalık bir patika boyunca yol alırken garip tasarımlarla kaplı, açık gri bir kayaya rastladı.

Kayayı incelemeye başladıklarında dairesel tasarımları gördüler ve bunların ayak izleri olduğunu anladılar.

Steffensen, kayanın fotoğrafını çekerek doğa fotoğrafçısı arkadaşına gönderdi ve o da bir paleontoloğa iletti. Paleontologlar, istişare ettikten sonra inanılmaz bir sonuca vardılar…

Ayak izleri, tarih öncesi bir sürüngene aitti.

Permiyen dönemi, dünyanın şimdiye kadar bildiği ani bir sıcaklık artışının neden olduğu en büyük kitlesel yok oluşla sona erdi. Bugünkü küresel ısınma, Piedmont'taki Cuneo eyaletindeki Altopiano della Gardetta'da 2200 metre yükseklikte bulunan timsah benzeri bir sürüngenin ayak izleri de dahil olmak üzere İtalyan Alpleri'ndeki diğer tarih öncesi hayvanların izlerini ortaya çıkardı.

Uzmanlar, çiftin kaya parçasını bulduğu, yaklaşık 3.000 metre rakımlar da dahil olmak üzere Valtellina Orobie doğa parkının bir alanını haritaladılar ve yüzlerce fosilleşmiş sürüngen, amfibi, böcek ayak izi ortaya çıkardılar. İzlerin en az beş farklı hayvan türünden geldiğini düşünüyorlar.

Bir kaya parçası, pek çok şeyi aydınlattı.

Paleontolog Christiano Dal Sasso; dinozorların henüz olmadığı bu dönemde, en büyük ayak izlerinin sahiplerinin 2-3 metre boy uzunluğuna sahip olduğunu söylüyor.

Berlin'deki doğa tarihi müzesinde bir iz fosili uzmanı olan Lorenzo Marchetti, ayak izlerinin "tırnak izleri ve bazı hayvanların göbek derisi" gibi etkileyici ayrıntıları ortaya çıkaracak şekilde olduğunu ifade ediyor.

Ekosistem ayrıca fosilleşmiş bitki parçalarını, tohumları ve hatta yağmur damlalarının izlerini ortaya çıkarıyor. Uzmanlar, araştırmalarının devam edeceğini bildiriyor.

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