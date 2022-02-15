İklim Değişikliği 'COVID'den Büyük' Sorun Olarak Görülüyor

KONDA, "Türkiye’de İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Algısı 2021" isimli araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 3.000'den fazla kişinin katılımıyla yapılan araştırma, Türkiye'de iklim krizinin COVID-19'dan daha önemli görüldüğünü ortaya koydu.

KONDA isimli araştırma şirketi, 3.634 kişinin katılımıyla bir çalışma gerçekleştirdi. "Türkiye’de İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Algısı 2021" isimli çalışma, vatandaşların iklim değişikliği ve çevre sorunlarına nasıl baktığına ilişkin sonuçları ortaya çıkardı. Araştırmada çok önemli detaylar yer alıyor.

Türkiye’de İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Algısı 2021 sonuçları, Türkiye'de dikkat çeken bir algı olduğunu ortaya koydu. Öyle ki her 3 vatandaştan 2'si, iklim krizinin koronavirüs pandemisinden daha önemli olduğunu düşünüyor. Yüzde 75'imize göre iklim krizinin nedeni insanlarken yüzde 66'mız, yaşanan iklim değişikliği nedeniyle nedeniyle endişeleniyor.

Paris İklim Anlaşması ve net sıfır emisyon hedefiyle ilgili bilgi sahibi değiliz

KONDA'nın araştırmasında yer alan dikkat çekici sonuçlardan bir tanesi de Paris İklim Anlaşması ve net sıfır emisyon hedefiyle ilgili. Öyle ki Paris İklim Anlaşması diye bir şey olduğunu bilenlerin oranı yalnızca yüzde 25. Türkiye'nin 2053'te net sıfır emisyon hedefi olduğunu bilenlerin oranı ise yalnızca yüzde 17. Buradaki önemli husus, 2053 emisyon hedefinin bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmış olması...

Eğitim seviyesi yükseldikçe, endişeler artıyor

Yapılan araştırma, eğitim seviyesi ile iklim değişikliği konusundaki endişeler arasında önemli bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Öyle ki eğitim seviyesi yükseldikçe, vatandaşın iklim değişikliğine yönelik endişesi de artıyor. Bu bağlamda; üniversite mezunu olan vatandaşların yüzde 34'ü, lise altında eğitim seviyesi alan vatandaşların yüzde 20'si iklim krizinden çok endişeleniyor.

Orman yangınları neden çıkıyor? sorusuna verilen yanıtlar kafa karıştırıcı

KONDA'nın araştırması kapsamında sorulan sorulardan bir tanesi de 2021 yazını zehir eden orman yangınlarıyla ilgiliydi. Öyle ki ankete katılan vatandaşların yüzde 36'sı, orman yangınlarının terör örgütleri tarafından çıkarıldığını düşünüyor. Yüzde 27'miz ise yanan ormanların bulunduğu bölgelerin imara açılacağını düşündüğü için bu yangınların çıktığına inanıyor. Dİkkatsizlik ve ihmalin olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 20.

İklim değişikliği ile ilgili endişelerimiz, yıllar içinde nasıl değişti?

Yapılan araştırma, Türkiye'nin iklim değişikliğinden endişelerinin yıllar içerisinde değiştiğini ortaya koydu. Bu konuda, bazı fikirlerin değiştiğini söyleyebiliriz. Örneğin 2021 yılına ilişkin araştırma, çok endişeli olanların oranının arttığını, benzer bir şekilde kararsızlarda da artış olduğunu görüyoruz.

Yapılan araştırmayı değerlendiren KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, yapılan araştırma için "İklim değişikliği konusunda değişen elbette bekleneceği gibi toplumsal farkındalıktaki artış. Bu araştırma bir kez daha yaşanan gündelik hayat ve meseleler üzerinden farkındalığın ve endişenin yükseldiğini ama öte yandan da ne yapılacağı konusunda bilgi eksikliğinin olduğunu teyit ediyor." ifadelerini kullandı.