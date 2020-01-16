Bir YouTuber Kağıt Havlularla Havuzun Suyunu Çekmeye Çalıştı

Bir YouTuber, kağıt havlularla yüzme havuzunun suyunu çekmeye çalışarak tepki çekti. Yüzlerce rulo kağıt havluyu arkadaşıyla birlikte havuza atan YouTuber, takipçilerinden tepki topladı.

YouTuber Tyler Oliveira'nın geçtiğimiz hafta "1.000.000 Kağıt Havlu Yüzme Havuzunu Emebilir mi?" başlıklığıyla yayınladığı video, o zamandan beri 160.000'in üzerinde görüntüleme aldı. Ancak YouTuber, kağıt havlu ile bir yüzme havuzunun suyunu çekmeye çalıştığı için de izleyenlerden tepki topladı.

Oliveira videosunda yüzme havuzunun suyunu kaç kağıt havlu ile çekebileceğine cevap bulmaya çalıştı. YouTuber böyle bir video yapma fikrini, benzer bir konsepte sahip, viral olan bir TikTok videosundan aldığını söylüyor. Oliveira TikTok videosunda da havuza bir bardak su döküyor ve bir kağıt havluyla temizlemeye çalışıyor.

YouTube videosunda Oliveira görevi tamamlayamıyor ve kağıt havluların havuzu çekmek için yeterli olmadığını söylüyor. Daha sonra biraz matematikle tüm havuzu çekmek için 3.625.000 kağıt havluya ihtiyacı olduğunu hesaplıyor.

Yapılan videoya izleyicilerin tepkisi gecikmedi. Kullanıcılar, eleştirel yorumlarıyla Greta Thunberg, İkinci Dünya Savaşı ve Avustralya'daki orman yangınlarına atıfta bulundular. Oliveira, Avustralya'da insanların su için savaştığını belirten bir yoruma, "Videoda kağıt havlu kullanmam bir çoğunuzun keyfini kaçırmış olabilir. Belki haklı da olabilirsiniz. Ancak bir şeyi düşünmenizi istiyorum. Bu kağıt havlular, onları kullansam da kullanmasam da varlardı." cevabını verdi.

İşte YouTuber'ın kağıt havlularla havuzun suyunu çekmeye çalıştığı video: