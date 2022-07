Yüzüklerin Efendisi Dizisinden Yepyeni Video Geldi!

Amazon, Prime Video üyelerine özel Yüzüklerin Efendisi dizisinden ilk gösterim videosu yayınladı. Ayrıca dizinin bir sonraki fragmanının yayınlanacağı tarih açıklandı.

Dijital içerik dünyasında yükselerek ilerlemeye devam eden Amazon’un uzun zamandır merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisine kavuşmamıza çok az bir zaman kaldı. Dizinin çıkışı yaklaşırken Amazon da diziden yeni materyaller paylaşmaya devam ediyor. Son olarak bugün, dizinin yeni görüntüleri yayınlandı.

Amazon Prime Video, platform üzerinde kullanıcıları bir sürprizle karşıladı. Dizinin Prime Video sayfasına, yalnızca Prime Video üyelerinin görebileceği bir ilk bakış videosu yüklendi. Fragman tadındaki videoda dizide göreceğimiz atmosfer, karakterler ve dizinin yeni fragmanının yayın tarihi paylaşıldı.

Amazon'un yayınladığı yeni video:

Yüzüklerin Efendisi dizisinin yayınlanacağı Prime Video'nun yanı sıra Amazon.com.tr'de ücretsiz kargo, özel indirimler ve Prime Gaming gibi avaantajlardan faydalanmak için buraya tıklayarak ayda sadece 7,90 TL'ye Amazon Prime abonesi olabilirsiniz.

Amazon, The Lord of The Rings: Rings of Power (Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri) dizisinin yeni fragmanının 14 Temmuz’da yayınlanacağını açıkladı. Prime abonelerine özel yayınlanan bu videonun yanı sıra Amazon, sosyal medya hesaplarından 15 saniyelik bir video yayınladı: