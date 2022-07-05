Merakla beklenen Thor: Love and Thunder'ın eleştirmen puanları en sonunda geldi. Eleştirmen puanları, filmden beklentilerin pek de karşılanmayacağını gösteriyor olabilir..

Marvel’ın sevilen karakteri Thor, Love and Thunder filmiyle daha beyaz perdedeki yerini almaya hazırlanıyor. Uzun zamandır konuşulan ve sabırsızlıkla beklenen yeni filme kavuşmamıza yalnızca birkaç gün kalmışken bugün, film hakkında ilk izlenimlerimizi oluşturacak eleştirmen yorumları geldi.

Dünya çapında yayın yapan kuruluşların film eleştirmenleri, Thor: Love and Thunder’ı vizyona girmeden izleyerek film hakkındaki yorumlarını paylaştı. Kimi eleştirmenler filme tam not verirken, kimileri ise filmden pek de istediğini bulamadı. Filme verilen ortalama puan da üst düzey olmadı.

Thor: Love and Thunder, 'ortalama' puan aldı:

Thor: Love and Thunder’ın Metacritic sayfasına baktığımızda filme 23 ünlü eleştirmenin yorum yaptığını görüyoruz. Eleştirmenlerin verdikleri notlar 100 - 25 aralığında olurken, verilen puanların ortalaması 100 üzerinden 64 seviyesinde oldu. 15 yorum olumlu, 7’si karışık ve 1’i olumsuz yorumdu.

Filme geleştirilen eleştirilerin pek çoğunda filmin yönetmeni Taika Waititi’ye övgüler geldi. Olumlu yorumlarda filmdeki duygu daygalanması, espiriler ve genel olarak eğlencesi beğenilirken, karışık yorumlarda beğenilmeyen noktalardan bazıları ortaya çıkıyor. Eleştirmenlerden bazıları, filmin çok fazla şaka içermesinden ve karakter gelişiminden yakındığı görülüyor.

Filme verilen puanlar: