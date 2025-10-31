Tümü Webekno
14 Bin Çalışanını Kovan Amazon, Yüzüklerin Efendisi MMO Oyununu da İptal Etmiş Olabilir

Amazon'un birkaç yıldır geliştirdiği devasa multiplayer Yüzüklerin Efendisi oyununu iptal ettiği öne sürüldü. 14 bin çalışanın kovulmasının ardından bu kararın alındığı söyleniyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Amazon, bu hafta devasa bir işten çıkarmayla gündeme gelmişti. Öyle ki yapılan açıklamalarda toplamda 14 bin çalışanla yolların ayrılacağı ifade edilmişti. Hâliyle de bu toplu işten çıkarma hamlesi, şirketin farklı departmanlarını etkiledi ve projelerin iptal olmasına neden oldu.

Bunlar arasında oyunlar da vardı. Ortaya atılan iddialara göre Yüzüklerin Efendisi serisinden esinlenen MMO türündeki, yani büyük bir multiplayer oyun olacak yapım da iptal edildi. Oyun Embracer ile birlikte geliştiriliyordu.

Henüz şirketten resmî açıklama yok

lota

Amazon’dan veya Embracer’dan oyunun iptal edildiğine dair henüz resmî bir açıklama gelmedi. Aynı zamanda Yüzüklerin Efendisi oyunu hâlâ Amazon’un internet sitesinde listeleniyor. Ancak gelen bilgiler ve açıklamalar, gerçekten de iptal olmuş olabileceğini gösteriyor.

Öyle Amazon Games’te Kıdemli Oyun Mühendisi olarak görev yapan ve kovulan bir çalışan, LinkedIn üzerinden yaptığı paylaşımda iş arkadaşlarıyla birlikte işten ayrıldığını belirtti. Sonrasında ise birlikte çalıştıkları Yüzükleri Efendisi oyununu insanların çok seveceğini ancak artık bunun mümkün olmadığını ima eden bir açıklama ekledi. Bu da iptal olmuş olabileceği iddialarını güçlendirdi.

Şimdilik elimizdeki bilgiler bu kadar. MMO Yüzüklerin Efendisi oyunu ilk olarak 2023’te duyurulmuştu ve hem serinin hem de oyunseverlerde büyük heyecan yaratmıştı. Gerçekten iptal olup olmadığını zamanla göreceğiz.

