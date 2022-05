Electronic Arts'tan Yüzüklerin Efendisi Mobil Oyunu Geliyor

Electronic Arts, Yüzüklerin Efendisi temalı yeni bir mobil oyun üzerinde çalıştığını duyurdu. "The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth" olarak isimlendirilecek oyunla ilgili bilinenler oldukça kısıtlı.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Electronic Arts, bugün dikkat çeken bir açıklama yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda Middle-earth Enterprises isimli şirketle anlaşma yapıldığı ve bu anlaşmanın sonucu olarak da yeni bir mobil oyunun piyasaya sürüleceği açıklandı. Middle-earth Enterprises, Yüzüklerin Efendisi efsanesinin yayın haklarını elinde tutuyor ve haliyle piyasaya sürülecek mobil oyun da Yüzüklerin Efendisi temalı olacak.

"The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth" olarak isimlendirilecek mobil oyun RPG türünde olacak. Electronic Arts, oyunun sıra tabanlı dövüş ve hikaye anlatımına sahip olacğaını ifade ediyor. Yapılan açıklamalara göre The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth'te hem Yüzüklerin Efendisi hem de Hobbit'ten karakterler göreceğiz. Oyunun çevrimiçi yapıda olacağı ve oyun içi satın alımlar sunacağı açıklandı.

Yüksek kalite grafik ve sinematik animasyonlar sunulacak

Electronic Arts oyunun içeriğine yönelik açıklamalarda bulunmamış olsa da bazı teknik detaylar verdi. Yapılan açıklamaya göre The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth, sinematik animasyonlarla karşımıza çıkacak. Ayrıca şirket, oyunun yüksek kalitede grafikler sunacağını ifade ediyor. Bu arada; yaklaşmakta olan mobil oyunun ücretsiz olacağını da belirtelim.

The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth'le ilgili bildiklerimiz bunlardan ibaret. Electronic Arts, üzerinde çalıştığı mobil oyunun fragmanını dahi yayınlamadı. Ancak birkaç gün içerisinde bu durum değişebilir. Eğer The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth'le ilgili yeni bir gelişme yaşanırsa, sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz...