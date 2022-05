Mobil oyun sektörü gün geçtikçe gelişiyor. Bu gelişime diğer platformlardaki oyunlar da eklenmeye devam ediliyor. PUBG de bu oyunlardan biri. Ancak mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz tek Battle Royale PUBG değil. İşte PUBG Mobile alternatifi oyunlar.

Battle Royale oyun türü son birkaç senedir oyun sektörüne hakim olmaya devam ediyor. İlk olarak PC ve konsol platformlarına çıkan Battle Royale oyunlar, erişimin kolay olması ve kullanıcı sayısının yüksek olması nedeniyle mobil platformlarda da gözükmeye başladılar. Battle Royale’lerin mobil platformlarda görülmelerinin ilk örneği halihazırda bilgisayar ve konsol platformlarında milyonlarca oyuncuya sahip olan PUBG Mobile ve Fornite.

Ancak PUBG Mobile ve Fortnite’dan sonra, alternatif olarak da birçok mobil Battle Royale oyunu piyasaya sürüldü. Bu oyunlardan bazıları tüm sistemlerini PUBG Mobile’dan alırken bazıları ise ortaya tamamen farklı bir oyun sundu. Biz de mobil oyuncular için PUBG Mobile benzeri ve alternatifi mobil Battle Royale oyunlarını listeledik. Şimdiden iyi oyunlar!

Mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz PUBG Mobile benzeri oyunlar:

100 milyondan fazla indirmesi ile: Garena Free Fire

Geliştirici: GARENA INTERNATIONAL I PRIVATE LIMITED

Puan: 4,2

Garena Free Fire, dünyadaki en popüler battle royale oyunlarından biri. 100 milyon indirilme sayısı ile Fortnite veya PUBG kadar konuşulmamasının en büyük sebebi, oyunun Uzak Doğa pazarındaki etkinliği. Yavaş yavaş Batı pazarına doğru ilerleyen Garena Free Fire, 50 oyuncunun bir haritaya inmesi ile başlıyor. Yaklaşık 10 dakikalık oyunlarla klasik Battle Royale mantığında olduğu gibi oyuncular Garena Free Fire’da da sona kalan oyuncu olmaya çalışıyorlar.

Neredeyse her Battle Royale oyun gibi Garena Free Fire da nişancı mekaniğini kullanıyor. Rastgele oyuna girdiğiniz kişilerle sesli sohbet edip 4 kişilik takımlar kurabileceğiniz oyunun grafikleri de oldukça iyi ve akıcı. Yükleme hızı yüksek olan oyunla ilgili neredeyse ters giden hiçbir şey yok.

Garena Free Fire’ı aşağıdaki linklerden telefonunuza indirebilirsiniz.

Farklı bakış açısıyla: Battlelands Royale

Geliştirici: Futureplay

Puan: 4,1

Battlelands Royale, üçüncü şahıs bir Battle Royale nişancı oyunu. Battlelands Royale’de oyuncular savaş alanına 32 kişilik gruplarla düşüyorlar. Standart bir Battle Royale olan Battlelands Royale’de, indiğiniz alanda silah ve ekipman bulup düşmanlarınızı öldürmeniz gerekiyor. Her ne kadar listedeki çoğu oyuna göre grafikleri biraz daha animasyon filmlerine yakın olsa da Battlelands Royale’in oynanışı PUBG Mobile ya da Fortnite’tan biraz daha agresif.

Battlelands Royale’i listedeki diğer Battle Royale oyunlarından ayıran en önemli özelliği ise oyuncuya standart birinci ya da üçüncü şahıs kamerası yerine savaş alanının yukarıdan aşağıya görünümünü vermesi. Oyunda nişan almayı büyük ölçüde basitleştiren bu kamera, Battlelands Royale’i diğer oyunlardan çok daha kolay hale getiriyor.

Battlelands Royale’i aşağıdaki linklerden telefonunuza indirebilirsiniz.

Efsane serinin Battle Royale versiyonu: Call of Duty: Mobile

Geliştirici: Activision Publishing, Inc.

Puan: 4,5

Call of Duty: Mobile, tüm zamanların en büyük mobil oyun sürümüne sahip bir Battle Royale. Efsanevi serinin mobil Battle Royale versiyonu olan Call of Duty: Mobile, 100 oyunculu bir Battle Royale modu da dahil olmak üzere çeşitli PvP modlarına da sahip. Bütün bunlara ek olarak Call of Duty Mobile’da bir ton silah, özelleştirme ve kilidini açabileceğiniz birçok karakter var.

PUBG Mobile’ın en büyük rakiplerinden biri olan Call of Duty: Mobile, geliştiriciler herhangi bir şekilde oyunu bozmadıkça mobil cihazlarda oynanabilen en iyi Battle Royale oyunlarından biri olarak kalacağa benziyor.

Call of Duty: Mobile’ı aşağıdaki linklerden telefonunuza indirebilirsiniz.

Yaratıcı bir Battle Royale: Creative Destruction

Geliştirici: NetEase Games

Puan: 4,2

Creative Destruction, her ne kadar isminde yaratıcı kelimesi geçse de Fortnite’a oldukça benzer bir oyun. Fortnite’ın klonu olarak görülen Creative Destruction, değişen manzaraları ve 100 kişilik maçlar için büyük bir haritaya sahip. Klasik bir Battle Royale oyununa ek olarak bir şeyler üretebileceğiniz bu oyunda amacınız, listedeki diğer oyunlarda olduğu gibi sona kalan kişi olmaya çalışmak.

Üçüncü ya da birinci şahıs bakış açısıyla oynayabileceğiniz bu oyun, bazı orta ve düşük seviye telefonlarda yüksek performansta çalışamıyor ve hatalara yol açabiliyor. Ancak son model telefonlarda ise oldukça başarılı.

Creative Destruction’ı aşağıdaki linklerden telefonunuza indirebilirsiniz.

Tüm zamanların en çok oynanan oyunlarından: Fortnite

Geliştirici: Epic Games

Dünyanın en çok oynana oyunlarından biri olan Fortnite, mobil cihazlarda da başarısını sürdürmeye devam ediyor. En iyi ve en popüler Battle Royale oyunlarından biri olan Fortnite, Battle Royale’e farklı bir pencereden de bakan bir oyun. Listedeki ve türündeki çoğu oyunda bulunmayan inşa mekaniği ile oyuncusuna çok farklı şekillerde oynanış sunan Fortnite’ta da haritada 100 kişi bulunuyor.

Fortnite’ın mobil sürümü, tüm skin ve görünüşlerinizi mobilde de kullanabilmeniz için verilerinizi konsol ve PC sürümü arasında senkronize etmenizi de sağlıyor. Resmi olarak 2020’nin başlarında Play Store’da piyasaya sürülen Fortnite’ı Epic Games’in mağazasından indirmeniz gerekiyor.

Oyuncuya AR öğeler sunan: Guns Royale

Geliştirici: Wizard Games Incorporated

Puan: 4,4

Guns Royale, saf mekanik açısından oldukça standart bir battle royale oyunu. Oyunda, daralan bir oyun bölgesinde bir grup oyuncunun arasından son kalan olmak için bir savaş alanına düşüyorsunuz. Birinci şahıs perspektifinden ziyade dörtte üç izometrik görüş ile oynayabildiğiniz oyundaki bu bakış açısı, size rakiplerinizi etrafınızda hatta köşelerin arkasında bile görebilmek yeteneğini veriyor. Bu da oyunun dinamiğini oldukça farklılaştırıyor.

Diğer tüm Battel Royale oyunları gibi oynaması ücretsiz bir oyun olan Guns Royale, oyuncularına daha da benzersiz bir deneyim için AR öğeler sunuyor. Her ne kadar oynanış bakış açısı farklı olsa da Guns Royale, oyuncularına Battle Royale deneyimi sunan bir mobil oyun.

Guns Royale’i aşağıdaki linklerden telefonunuza indirebilirsiniz.

Adadan ayrılan isim olmaya çalıştığınız: Rocket Royale

Geliştirici: GameSpire Ltd.

Puan: 4,2

Rocket Royale son derece tanıdık bir görünüme sahip bir Battle Royale. Ancak oynanışta bu tanınmışlık çok da kalıcı olmuyor. Rocket Royale’de ayakta kalan son kişi değil, roketinizi inşa edip biri sizi öldürmeden önce adadan kaçmaya çalışan kişi olmaya çalışıyorsunuz.

Oyunda ilk olarak haritanın her yerinden kaynak toplamanız gerekiyor, ardından kaynaklarınızı birleştirebileceğiniz, düşmanlardan uzak bir alan bulmalısınız. Etrafınızda bulunan 24 düşman varken roketinizi tamamlamalı ve adadan ayrılan isim olmalısınız. Listedeki ve türündeki tüm oyunlardan ayrılan Rocket Royale, kesinlikle oynanması gereken eğlenceli bir oyun.

Rocket Royale’i aşağıdaki linklerden telefonunuza indirebilirsiniz.

Sizin de aklınızda tavsiye edecek PUBG Mobile benzeri Battle Royale oyunu varsa yorumlarda belirtebilirsiniz!