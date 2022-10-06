ABD merkezli bir mekanik klavye üreticisi, dünyanın en popüler film serilerinden olan Yüzüklerin Efendisi temalı özel bir klavye üretti. Gelin hep birlikte klavyenin bize neler sunduğuna yakından bakalım.

"Teknoloji dünyası değişiyor. Bunu aksesuarlarda hissediyoruz. Eskilerden pek bir şey kalmadı, zira hatırlayanlardan yaşayan yok artık. Her şey bir klavye üreticisinin özel üretim klavyeler yapmasıyla başladı. 3 klavye ölümsüz elflere, 7’si cücelere, 9 klavye ise insanlara bahşedilmişti.

Lakin hepsi, elfler, insanlar, cüceler hepsi kandırıldı. Mordor diyarında hüküm dağının ateşlerinde gizlice üretilmişti hükmeden klavye. Hepsine hükmedecek tek bir klavye. Orta dünyanın klavye üreticileri bu klavyenin gücü karşısında birer birer düştüler."

Karşınızda hepsine hükmeden o klavye

Drop isimli mekanik klavye üreticisi, tasarladığı sıradışı ve yüksek kaliteli klavyeler ile tanınan bir marka. ABD merkezli şirket, geçtiğimiz haftalarda Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri’nin çıkışı şerefine Yüzüklerin Efendisi ve Moria temalı bir klavye tanıttı. Klavyenin en dikkat çeken tarafı ise klavyedeki İngilizce harflere ek olarak cüce dilinde harflerin de bulunması.

Ayrıca klavyede Windows tuşu (MacOS’teki Command tuşu) yerine bir yüzük simgesi ve ESC tuşu yerine Sauron’un gözünün olması da dikkat çekiyor. 87 tuştan oluşan bu klavye alüminyum bir kasaya sahip. Moria kapılarının bir çizimi ile süslenen klavyenin switchleri ise Holy Panda markasının X model sarı switchleri. Switchlere ek olarak üreticinin kendi tasarımı olan stabilizerler ve beyaz arkaplan ışıklandırmasına sahip olan klavye, ne yazık ki sadece USB Type-C ile kullanılabiliyor.

Klavyeyi satın alan kullanıcılar isteklerine göre başlangıç ve ileri seviyede cüce dili ve elfçe klavye seçeneklerinden birini seçebiliyor. Başlangıç seviyesinde seçilen dile ek olarak tuşların İngilizce karşılıkları da yer alıyor ancak ileri seviye klavye takımında İngilizce harfler yer almıyor. Ayrıca klavyenin ne yazık ki Türkçe seçenekleri bulunmuyor.

Dünya üzerindeki tüm klavyelere hükmedecek bu klavyenin fiyatı ise 199 dolar (vergiler hariç 3.696 TL). Klavyeye ekstradan tuş takımı almak isterseniz de tabii ki bu fiyat katlanarak artıyor.

Yüzüklerin Efendisi temalı klavye işte böyle görünüyor