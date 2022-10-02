Google, harfleri geleneksel bir klavyeden çok daha kolay bir şekilde bulabileceğinizi iddia ettiği, şaka mı gerçek mi anlayamadığımız yeni tek sıra klavyesi Gboard Bar’ı tanıttı.

Google’ın erişilebilirlik adına görebileceğiniz ve kullanabileceğiniz birçok fiziksel veya dijital aracı bulunuyor. Bu konuda belki de en çok dikkat gösteren şirketlerden biridir Google. Şimdi ise kendilerinin Japonya ofisi, şaka mı gerçek mi anlamadığımız eğlenceli bir araç ile karşımıza çıkmaya karar vermişler.

Google Japonya, tüm tuşlarının tek sıra halinde dizildiği fiziksel bir klavye olan Gboard Bar'ı duyurdu. Google Japonya, yeni klavyesinin birtakım avantajları olduğunu ve en önemlisinin ise kullanıcıların aradıkları tuşu hiç olmadığı kadar hızlı bulmalarına olanak sağlaması olduğunu belirtiyor.

Aranan harflerin daha kolay bulunabileceği Google tek sıra klavyesi

Google, tüm tuşları düz bir çizgiye yerleştirerek geleneksel bir klavyeye kıyasla harf bulmayı kolaylaştıran yeni bir tasarımla karşımıza geliyor. Firmaya göre bu tasarım, geleneksel bir klavyede olduğu gibi her yöne bakma ihtiyacını en aza indiriyor.

Ürünün videosu, bahsedilen özellikleri derken 'gerçek bu ya' diyorsunuz ancak tasarımını ve kullanımını görünce 'hadi oradan canım' diyorsunuz. Google bu sefer gerçekten enteresan bir ürün ile karşımıza çıktı.

Ayrıca yeni klavyenin yazarken kolların ve bacakların doğal olarak esnemesini sağlayan ergonomik ve sağlık yararları olduğu belirtiliyor. Cihaz, uzuvlarınızın fiziksel bir uzantısı haline gelmek gibi ek özelliklere sahip, bu da kolların ulaşamayacağı düğmelere basmayı kolaylaştırıyor.

Bu tek sıra klavye, nesneleri ölçmek için bir cetvel olarak veya bir yürüyüş sırasında değnek olarak bile kullanılabiliyor. Temizlemesi de sadece bir bezle kolayca yapılabiliyor. Google'ın bu klavyeye ek olarak emojili bir sürüm ve LED'li bir oyun modeli planları da var.

Google’dan projenin bir şakadan ibaret olup olmadığına dair resmî bir açıklama yok ancak ürünün tanıtım videosu ve Google’ın projeyi Github üzerinden herkese açık şekilde yayımlaması gibi detaylar, ekibin eğlence peşinde olduğu şeklinde yorumlanabilir.​