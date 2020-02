LOTR ve Harry Potter Hayranlarından EA'ya Çağrı

2000’li yılların başında EA Games’in elinden oldukça başarılı Yüzüklerin Efendisi ve Harry Potter oyunları çıkmıştı. Görünüşe göre hayranlar, o eski başarılı oyunların tekrardan canlanması istiyor.

EA Games’in elinden çıkan 2002 yapımı The Lord of the Rings: The Two Towers ve The Lord of the Rings: Return of the King oyunları, hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan olumlu eleştiriler almış ve filmden uyarlanan oyunların da başarılı olabileceğini göstermişti.

Daha sonra bu serinin oyun lisansları Warner Bros.’un eline geçti ve ortaya çıkan Yüzüklerin Efendisi oyunları, ne yazık ki EA Games çatısı altında çıkanların başarısından bir hayli uzak kaldı.

Hayranlardan EA’ya çağrı

Hayranlar, geçtiğimi iki sene boyunca EA ve Vivendi tarafından yapılan Yüzüklerin Efendisi ve Harry Potter oyunlarının yeniden lisanslanması için dilekçeler topladılar. Yaklaşık 8 bin imza toplayan hayranlar, dilekçelerinde şu açıklamalarda bulundular:

“Electronic Arts, geçtiğimiz 10 yılda Harry Potter ve Yüzüklerin Efendisi markası temelinde oyunlar yapmak ve yayınlamak için Time Warner ile anlaşmalar yaptı. Ancak EA çatısı altında yapılan Yüzüklerin Efendisi ve Harry Potter oyunlarının lisansları, yıllar önce sona erdiği için yayınlanamıyor. Eğer ki Warner Bros., EA ile yeniden lisans anlaşması yapabilirse eski Harry Potter ve Yüzüklerin Efendisi oyunları yayınlanabilir. Bu da Büyücülük Dünyası ve Orta Dünya hayranları için harika bir anlaşma anlamına gelir.”

Günümüze EA, oyuncuların en sevdiği oyun şirketlerinden bir tanesi olmasa da Star Wars Jedi: Fallen Order ile tek kişilik hikâyeleri oyunlardaki başarısını tekrar hatırlatmış oldu. Siz de eski Yüzüklerin Efendisi ve Harry Potter oyunlarının gelmesini istiyorsanız Change.org’da başlatılan kampanyaya katılabilirsiniz.