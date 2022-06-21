Rare Reviews tarafından derlenen veriler, Z kuşağı hakkında kapsamlı bir tabloyu ortaya koydu. Veriler, Z kuşağının en çok nereye para harcadığını ve en çok hangi markaları benimsediğini gösterdi.

Günümüz teknolojisinin ve akımların etkisiyle bugüne kadar görülmemiş düzeyde tartışmaya neden olan Z kuşağı, bir yandan da pek çok sektörün ve şirketin kazanç adresi olmaya devam ediyor. Peki Z kuşağı, markalara ne kadar para kazandırıyor, en çok hangi alanlarda para harcıyor ve en çok hangi şirketleri kendisiyle uyumlu buluyor?

İşte Z kuşağına dair bu soruların hepsi ve dahası, Rare Reviews tarafından derlenen veriler ve NowSourcing tarafından hazırlanan grafiklerle verildi. Elde edilen veriler, sadece ABD’li Z kuşağının yılda 143 milyar dolar harcama yaptığını, ayrıca 127 dolar da aile üyeleri adına harcama yaptığını gösterdi. Elde edilen sonuçlar şu şekildeydi:

Z kuşağı parasını en çok neye harcıyor?

%55'i kıyafet ve ayakkabılara para harcıyor, %60'ı ailesini harcamak için etkiliyor.

para harcıyor, %60'ı ailesini harcamak için etkiliyor. %52'si kitap ve müzik için para harcıyor, %41'i ailesini de etkiliyor.

için para harcıyor, %41'i ailesini de etkiliyor. %52'si uygulamalar için para harcıyor, %20'si ailesini de etkiliyor.

için para harcıyor, %20'si ailesini de etkiliyor. %50'si oyuncak ve oyunlar için para harcıyor, %30'u ailesini de etkiliyor.

için para harcıyor, %30'u ailesini de etkiliyor. %48'i etkinlikler ve gezinti için para harcıyor, %48'i ailesini de etkiliyor.

için para harcıyor, %48'i ailesini de etkiliyor. %43'ü kişisel bakım için para harcıyor, %55'i ailesini de etkiliyor.

için para harcıyor, %55'i ailesini de etkiliyor. %42'si elektronikler için para harcıyor, %61'i ailesini de etkiliyor.

için para harcıyor, %61'i ailesini de etkiliyor. %42'si dışarıda yemek için para harcıyor, %63'ü ailesini de etkiliyor.

için para harcıyor, %63'ü ailesini de etkiliyor. %37'si dijital yayın için para harcıyor, %37'si ailesini de etkiliyor.

için para harcıyor, %37'si ailesini de etkiliyor. %31'i spor ekipmanları için para harcıyor, %47'si aliesini de etkiliyor.

için para harcıyor, %47'si aliesini de etkiliyor. %26'sı yiyecek ve içecekler için para harcıyor, %77'si ailesini de etkiliyor.

için para harcıyor, %77'si ailesini de etkiliyor. %26'sı seyahat için para harcıyor, %66'sı ailesini de etkiliyor.

için para harcıyor, %66'sı ailesini de etkiliyor. %18'i ev eşyaları için para harcıyor, %73'ü ailesini de etkiliyor.

için para harcıyor, %73'ü ailesini de etkiliyor. %16'sı mobilya için para harcıyor, %76'sı ailesini de etkiliyor.

Z kuşağı en çok hangi markaları ve şirketleri benimsiyor?

Google Netflix YouTube Amazon Oreo PlayStation Walmart Target Doritos Nintendo

Z kuşağı sosyal platformlarda ne durumda?

Z kuşağının %20’si TikTok’ta günde 5 saatten fazla süre harcıyor.

%65’i Instagram kullanıyor (Y kuşağında %40)

%85’i YouTube’u herhangi bir sosyal medya platformundan daha fazla kullanıyor.

Z kuşağı, Y kuşağına göre Snapchat’i 2 kat daha fazla kullanıyor.

%80’ine yakını Discord’u oyun dışı içerikler için kullanıyor.

Elde edilen diğer önemli sonuçlar:

Z kuşağının,