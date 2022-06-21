Günümüz teknolojisinin ve akımların etkisiyle bugüne kadar görülmemiş düzeyde tartışmaya neden olan Z kuşağı, bir yandan da pek çok sektörün ve şirketin kazanç adresi olmaya devam ediyor. Peki Z kuşağı, markalara ne kadar para kazandırıyor, en çok hangi alanlarda para harcıyor ve en çok hangi şirketleri kendisiyle uyumlu buluyor?
İşte Z kuşağına dair bu soruların hepsi ve dahası, Rare Reviews tarafından derlenen veriler ve NowSourcing tarafından hazırlanan grafiklerle verildi. Elde edilen veriler, sadece ABD’li Z kuşağının yılda 143 milyar dolar harcama yaptığını, ayrıca 127 dolar da aile üyeleri adına harcama yaptığını gösterdi. Elde edilen sonuçlar şu şekildeydi:
Z kuşağı parasını en çok neye harcıyor?
- %55'i kıyafet ve ayakkabılara para harcıyor, %60'ı ailesini harcamak için etkiliyor.
- %52'si kitap ve müzik için para harcıyor, %41'i ailesini de etkiliyor.
- %52'si uygulamalar için para harcıyor, %20'si ailesini de etkiliyor.
- %50'si oyuncak ve oyunlar için para harcıyor, %30'u ailesini de etkiliyor.
- %48'i etkinlikler ve gezinti için para harcıyor, %48'i ailesini de etkiliyor.
- %43'ü kişisel bakım için para harcıyor, %55'i ailesini de etkiliyor.
- %42'si elektronikler için para harcıyor, %61'i ailesini de etkiliyor.
- %42'si dışarıda yemek için para harcıyor, %63'ü ailesini de etkiliyor.
- %37'si dijital yayın için para harcıyor, %37'si ailesini de etkiliyor.
- %31'i spor ekipmanları için para harcıyor, %47'si aliesini de etkiliyor.
- %26'sı yiyecek ve içecekler için para harcıyor, %77'si ailesini de etkiliyor.
- %26'sı seyahat için para harcıyor, %66'sı ailesini de etkiliyor.
- %18'i ev eşyaları için para harcıyor, %73'ü ailesini de etkiliyor.
- %16'sı mobilya için para harcıyor, %76'sı ailesini de etkiliyor.
Z kuşağı en çok hangi markaları ve şirketleri benimsiyor?
- Netflix
- YouTube
- Amazon
- Oreo
- PlayStation
- Walmart
- Target
- Doritos
- Nintendo
Z kuşağı sosyal platformlarda ne durumda?
- Z kuşağının %20’si TikTok’ta günde 5 saatten fazla süre harcıyor.
- %65’i Instagram kullanıyor (Y kuşağında %40)
- %85’i YouTube’u herhangi bir sosyal medya platformundan daha fazla kullanıyor.
- Z kuşağı, Y kuşağına göre Snapchat’i 2 kat daha fazla kullanıyor.
- %80’ine yakını Discord’u oyun dışı içerikler için kullanıyor.
Elde edilen diğer önemli sonuçlar:
Z kuşağının,
- Geliri 2031 yılı itibarıyla Y kuşağının gelirini aşacak ve küresel gelirin %25’inden fazlasını oluşturacak,
- %20’si kendisini LGBT+ olarak tanımlarken, %35’i cinsiyetsiz zamir tercih eden bir kişiyi kişisel olarak tanıdığını ifade ediyor.
- %65’i bir satın alımdan önce ürün hakkında bilgi ediniyor, %63’ü arkadaşlarından veya birden fazla kaynaktan gelen önerilere güveniyor.