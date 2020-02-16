Zamanın Ötesinden Gelmiş 15 İnsan

İnsanlar çoğu zaman zorluklarla karşılaştığı zaman bazı çözümler üretmek için kendilerini harcarlar ancak bazıları hiç akla gelmeyecek çözümler uygular. İşte aynı bunun gibi çeşitli durumlara hiç akla gelmeyecek çözümler üreten insanları haberimizde görebilirsiniz.

Bazen biz insanlar çeşitli zorluklarla karşılaşırız. Bu durumda zorluklarla baş edebilmek için çözüm üretmeye koyulduğumuzda kimi zaman uzun süreler harcayabilir, hatta bu uzun süreler sonucunda da çözüm üretemeden en başa dönebiliriz. Bunu çok daha hızlı yapabilmek, pratik zekâ gerektirir ve bu pratik zekâya sahip insanlar genellikle kimsenin aklına gelmeyen, aklına gelse bile yapmaya tenezzül etmeyeceği bazı çözümler üretebilirler.

Pratik zekâ yalnızca zorluklar karşısında karşımıza çıkmıyor, bazı insanlar bunu mesleklerinde, gündelik hayatlarında veya farklı zamanlarda da gösterebiliyorlar. Göz attığınızda “Yok artık”, biraz düşündüğünüzde “Bu nasıl ve nereden geldi aklına?” sorularının kafanızda canlanmasını sağlayan bazı ‘icatlar’ üretebilen bu insanlar, bugünkü haberimizin konusu. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan zamanın ötesinden geldiğini düşündüğümüz insanlara beraber bakalım.

Zorluklar karşısında her türlü fırsatı değerlendiren amcamız:

Artık ailenin tüm fertleri fotoğrafta gözükecek:

Hemen hemen herkesi “Keşke okul yıllarında görmüş olsaydım” lafını içinden geçirtecek bir taktik:

İki klimaya para vermek yerine pratik bir çözüm:

Görünüşe göre yemeklerin sıcak geliyor olması bu kişi için pek problem değil:

Hem etkili hem de oldukça şık gözüken bir çözüm:

Süpürge sapının ayrılabilir olmasının sebebi bu olabilir mi?

Televizyon standının fiyatları oldukça artmaya başladı:

Yalnız yaşamaya başladıktan sonra insanın mucit olası tutuyor:

Birileri bu tasarımı yaparak ileri seviyedeki üşengeçliğini kanıtlamış gibi duruyor:

Dizüstü bilgisayarın taşınabiliyor olması bu arkadaş tarafından biraz yanlış anlaşılmış olabilir:

Artırılmış gerçeklik gözlüklerinin fiyatları da oldukça arttı:

Kırılan televizyon kumandalarından bıkmış bir babanın neler yapabileceği ektedir:

Sıcaklardan bıktık ancak gidecek bir denizimiz bile yok diyenlere kesin çözüm:

Müşteri kazanmanın en kolay ve en etkili yolu:

Dünyanın dört bir yanında insanların karşılaştıkları sorunlara karşı biraz absürt, biraz da eğlenceli çözümlerini sizlerle paylaştığımız haberimizin sonuna geldik. Yukarıda paylaştığımız çözümlerden hangisini daha çok beğendiğinizi ve eğer “Bu nasıl benim aklıma gelmedi?” sorusunu aklınıza getiren bir fotoğraf olduysa bunu yorumlar kısmında belirtmenizi bekliyoruz. Eğer daha önce kimsenin aklına getirmediğini düşündüğünüz ancak sizin uğraşırken bir anda ürettiğiniz absürt çözümler veya icatlar varsa, bunları da bizimle paylaşmayı unutmayın.