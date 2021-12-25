Bakan Nebati, Kura Rağmen Düşmeyen Fiyatlar Hakkında Konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, döviz kurunun düşmesine rağmen fiyatlarını düşürmeyen işletmelere çağrıda bulundu. Hızla çıkan fiyatların aynı hızla düşmesi gerektiğini söyleyen Nebati, yeni ekonomi modeline de değindi.

Son 2 aydır inanılmaz bir yükselişte olan dolar ve euro, geçtiğimiz hafta eski haline dönmese de hızlı ve gözle görülür bir düşüş yaşadı. Dolar her arttığında her şeyin fiyatı gün geçmeden arttı. Ancak düştüğünde fiyatların eski halini alması, firmadan firmaya ya da sektörden sektöre zaman alabiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de bugün bununla ilgili açıklamalarda bulundu. Fiyatların kura göre acilen inmesi gerektiğini belirten Nebati, yeni ekonomi modeline dair detaylar da verdi.

"Geliyor sopa"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, döviz kurunun inmesine rağmen fiyatlarını düşürmeyen işletmeler hakkında yaptığı açıklamada fiyatların acilen inmesi gerektiğini ifade etti. “Jet hızıyla çıkardılar fiyatları, öyle yamaç paraşütüyle gezer gibi ortalıkta dolanmasınlar. Fiyatlar, aşağı hızlı bir şekilde inecek. Yoksa geliyor gelmekte olan... Hazine ve Maliye’nin sopası” ifadelerini kullanan Nebati, yeni ekonomi modeli ve ihracat hedefleriyle ilgili açıklamalarda da bulundu.

Yeni modelin Türkiye’ye özgü olduğunu ve yüksek büyüme ve düşük cari açığın hedeflendiğini belirten Nureddin Nebati, modelin getirilerini ve işlevini “Ekonomi politikaları daha şeffaf ve öngörülebilir olacak. Dengeli ve sürdürülebilir bir maliye politikası uygulanacak. Piyasalardaki oynaklığın azaltılmasına yönelik olarak gereken makro-ihtiyati tedbirler alınacak. Piyasa beklentilerini iyileştirerek reel sektörün önünü daha net görmesi sağlanacak” ifadeleriyle açıkladı. Ülkenin ihracat kapasitesi bulunduğunu ve yabancıları çekmeye yatkın olduğunu belirten Bakan Nebati, 'yastık altındaki 5 bin ton altının’ 280 milyar dolar olarak ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiğini duyurdu.