5 Zincir Markete 'Gereksiz' Zamlardan Dolayı Ceza Kesildi

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, geçtiğimiz cuma denetlediği zincir marketlerden 5 tanesine idari para cezası verdi. Cezanın nedeni ise maliyetin artmamasına rağmen yapılan zamlardı.

Dün açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, döviz kurunun düşmesine rağmen fiyatlarını düşürmeyen işletmelere çağrıda bulunmuştu. Nebati’nin “Fiyatlar, aşağı hızlı bir şekilde inecek. Yoksa geliyor gelmekte olan... Hazine ve Maliye’nin sopası” ifadelerinden sonra işletmelere ilk cezalar geldi bile.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, marketlerdeki et ve peynir çeşitlerine yapılan 20%’lik zammı gereksiz buldu. Maliyette artış olmamasına rağmen ürünlerin fiyatlarını artıran 5 zincir markete idari para cezası kesildi.

20% gereksiz zamma on binlerce liralık ceza

Marketlerdeki fiyatları değerlendirmek üzere geçtiğimiz cuma bir araya gelen Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, gündemine bazı marketlerin et ve süt ürünlerindeki 20%’ye varan zamları aldı. Marketleri tek tek denetleyen kurul, yurt genelinde çok sayıda şubeleri bulunan 5 markete; A101, BİM, ŞOK, CarrefourSA ve Metro’ya zamların sebepsiz olmasından dolayı ceza kesti.

Uygulanacak cezaların aralığı ise oldukça geniş. Söz konusu zincir marketlere fiyatı hatalı ürün sayısı ve fiyatlarının olması gerekenden ne kadar yüksek olduğuna bağlı olacak şekilde 14 bin 860 lira ile 143 bin 860 lira arasında ceza verilecek.