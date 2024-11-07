Zarar gören bitkilerin stresli durumlarda ultrasonik sesler çıkardığı ve bu seslerin çevrelerine tehlike mesajı ilettiği araştırmalarda ortaya çıktı.

Zarar gören bitkilerin insan kulağının duyamayacağı sesler çıkardığı ortaya çıktı. Çıkan bu sesler ise stres altında olan bitkilerin çevrelerine bilgi iletmek amacıyla ürettikleri ultrasonik frekanslı patlama sesleri olarak tanımlandı.

Tel Aviv Üniversitesi'nden bilim insanları, bitkilerin stresli durumlarda çıkardığı sesleri tespit etti. Yapılan araştırmalar susuz kalan ve kesilen bitkilerin saatte yaklaşık 40 kere patlama sesi ürettiğini gösterdi.

Bitkilerin ultrasonik sesleri

Sesler bitkilerin çevresindeki organizmalara, özellikle hayvanlara, tehlike veya stres hakkında bilgi iletmesini sağlıyor. Ancak bu seslerin nasıl üretildiğine dair olan bilimsel veriler henüz kesinleşmiş değil.

Çalışma, sadece domates ve tütün bitkilerinde değil, aynı zamanda buğday, mısır ve üzüm gibi farklı bitki türlerinde de ses üretiminin yaygın olduğunu ortaya koydu. Bitkilerin bu sesleri, stres durumlarına tepki olarak ürettikleri düşünüldü ve susuz kaldıklarında seslerin artarak devam ettiği gözlemlendi. Ancak bu seslerin çevrelerindeki diğer canlılar tarafından nasıl algılandığı konusunda belirsizlikler devam ediyor.

Gelecek araştırmalar ise bu seslerin sadece bitkiler için mi yoksa başka organizmalar tarafından da mı duyulduğunu ve hangi hayvanların bu seslere tepki verdiğini ortaya çıkarmayı hedefliyor.