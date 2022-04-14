Zarf (Belirteç) Nedir, Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir?

Türkçemiz zengin, kullanması keyifli ve bazen zor bir dil olabilir. Kullandığımız sözcükler, kullanılan yere göre bazı görevlere sahip olurlar ve bir cümlenin en doğru anlama sahip olmasını sağlarlar. Bunlardan biri olan, belirteç olarak da bilinen zarf nedir, türleri nelerdir gelin örnekler üzerinden inceleyelim.

Kabul edelim; zarf, sıfat, isim, özne, yüklem, tümleç ve benzeri terimler dilbilgisi dersi sırasında ve sınavlarda karşımıza çıktığında pek de keyifli değildir. Ancak ezberci eğitim sistemini ya da anlamsız sınavları bir kenara bıraktığımız zaman bu tür terimlerin aslında dilimizin zenginliğini ifade ettiğini anlarız. Belirteç olarak da adlandırılan zarf, doğru kullanıldığı zaman bir cümleye benzersiz bir anlam kazandırabilir.

Zarfın diğer adı belirteçtir. Bu isim bile aslında kullanılan sözcüğün görevinin ne olduğunu açık bir şekilde dile getiriyor; belirtme görevi. Yani zarf olarak kullanılan sözcük, birlikte kullanıldığı fiile değer katıyor ve böylece sıradan bir fiil olmaktan çıkararak hem fiile hem de cümleye benzersiz bir anlam katıyor. Gelin belirteç olarak da adlandırılan zarf nedir, türleri nelerdir gibi merak edilen soruları anlaşılır örnekler üzerinden inceleyelim.

Zarf (belirteç) nedir?

Fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ya da kendi türündeki diğer zarfları durum, zaman, miktar ve yer gibi değerler bakımından niteleyen sözcükler zarf ya da diğer adıyla belirteçtir. Zarf, çoğu zaman yüklem olan fiili nitelediği için cümle anlamı için son derece önemlidir. Söz konusu fiile ya da fiilimsilere sorulacak sorular ile zarf bulunur.

Türkçede zarf ne işe yarar?

Zarflar fiilleri nitelerler, bunu anladık ama nasıl? Bir örnek üzerinden gidelim; arkadaşınız sizi aradı ve ne yaptığınızı sordu. Ona cevap olarak ‘yürüyorum’ dediniz. Tek başına kullanılan ‘yürüyorum’ fiili, diyalog için değerli bir cümle değildir çünkü arkadaşınız sizi bekliyor ve geç kalmışsınız. ‘hızlı yürüyorum’ dediğiniz zaman ise ortaya daha anlamlı bir cümle çıkar ve karşı taraf anlar ki bu cümleyi kuran kişi geç kaldığının farkında ve bunun için bir şey yapıyor.

Bu basit örneği çoğaltmak mümkün. Sonuç olarak değerlendirirsek bir zarf, cümleye benzersiz bir anlam katar. Zarf olmadan kurulan bir cümle çoğu zaman aktarmak istediği değerli anlama sahip değildir. Tıpkı sıfatlar gibi. ‘hava’ kelimesi, tek başına oldukça anlamsız bir sözcüktür ancak ‘sıcak hava’ dediğiniz anda işler biraz daha anlamlı hale gelir.

Zarf nasıl bulunur?

Zarfların fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ya da kendi türündeki diğer zarfları durum, zaman, miktar ve yer bakımından nitelediğini söylemiştik. Bu değerlerin neler olduğunu yani zarfı bulmak için nitelenen fiile bazı sorular sormak gerekir. Türüne göre değişse de zarfı bulmak için fiile, fiilimsiye, sıfata ya da zarfa şu sorulardan birini sormak gerekir;

Nasıl?

Niye?

Neden?

Niçin?

Ne zaman?

Nereye?

Ne kadar?

Zarf çeşitleri nelerdir?

Durum zarfı

Zaman zarfı

Yer - yön zarfı

Miktar zarfı

Soru zarfı

Durum zarfı özellikleri:

Nitelediği fiilin, fiilimsinin, sıfatın ya da zarfın nasıl yapıldığını ifade eden zarflar, durum zarfı olarak adlandırılır. Durum zarfları kesinlik, yineleme, olasılık ve neden gibi anlamları da sunar. Fiile sorulan nasıl, niye, niçin, neden gibi sorularla durum zarfı bulunur. Yaygın olarak kullanılan bazı durum zarfları şunlardır;

Hızlı

Hızla

Tek tek

İyice

Sora sora

Geze geze

Böyle

Şöyle

Durum zarfı örnekleri;

Onlara insanca davranalım.

davranalım. Oraya asla gitmeyeceğim.

gitmeyeceğim. Yaşlı adam bakımsızlıktan öldü.

öldü. Yarışmaya tekrar katıldı.

katıldı. Yerleri iyice temizledim.

temizledim. Hız limitine rağmen otomobili çok hızlı kullanıyordu.

kullanıyordu. Onu azarlamak yerine güzellikle anlatabilirsiniz.

Zaman zarfı özellikleri:

Nitelediği fiilin, fiilimsinin, sıfatın ya da zarfın yapılma zamanını ifade eden zarflar, zaman zarfı olarak adlandırılır.. Fiile sorulan ne zaman sorusu ile zaman zarfı bulunur. Yaygın olarak kullanılan bazı zaman zarfları şunlardır;

Dün

Bugün

Yarın

Akşam

Kışın

Geceleyin

İlkin

Şimdilik

Yine

Demin

Daha

Hâlâ

Henüz

Derhal

Bazen

Zaman zarfı örnekleri;

Sabahları binlerce kuş öter.

binlerce kuş öter. Beni yarın aramalısın.

aramalısın. Çocuk bugün hastalandı.

hastalandı. Akşam mangal yakarız.

mangal yakarız. Bu işi gündüz yapalım.

yapalım. Annem ve babam henüz gelmedi.

gelmedi. Yarın akşam hep birlikte sinemaya gideceğiz.

Yer - yön zarfı özellikleri:

Nitelediği fiilin, fiilimsinin, sıfatın ya da zarfın yönelme durumlarını ifade eden zarflar, yer - yön zarfı olarak adlandırılır. Yer - yön zarfları, herhangi bir çekim eki almamış halde kullanılırlar. Çekim eki almış yer - yön zarfları isim olmuş demektir. Fiile sorulan nereye sorusu ile yer - yön zarfı bulunur. Yaygın olarak kullanılan bazı yer - yön zarfları şunlardır;

İçeri

Dışarı

Aşağı

Yukarı

İleri

Geri

Öte

Beri

Yer - yön zarfı örnekleri;

Biraz dışarı çık.

çık. İçeri girip ona bağırdı.

girip ona bağırdı. Aşağı iniyorum.

iniyorum. Elindekini yukarı at.

at. Geri dönmek için bir yol bulalım.

dönmek için bir yol bulalım. Biraz ileri gidin lütfen

gidin lütfen Onu yukarı çıkarmak için bütün gücünü kullanmalısın.

Miktar zarfı özellikleri:

Nitelediği fiilin, fiilimsinin, sıfatın ya da zarfın miktar ve ölçü durumunu ifade eden zarflar, miktar zarfı olarak adlandırılır. Miktar zarfları sayı, eşitlik, karşılaştırma, üstünlük, aşırılık ve derecelendirme gibi anlamlar da sunar. Fiile sorulan ne kadar sorusu ile miktar zarfı bulunur. Yaygın olarak kullanılan bazı miktar zarfları şunlardır;

Az

Azıcık

Çok

Daha çok

Çokça

Kadar

Bu kadar

Biraz

Oldukça

Pek

Pek çok

En

En çok

Fazla

Epeyce

Denli

Miktar zarfı örnekleri;

Çok çalışarak sınavı kazandı.

çalışarak sınavı kazandı. Bu saate kadar epeyce yol aldık.

yol aldık. Oldukça büyük bir evde oturuyorum.

büyük bir evde oturuyorum. Az konuş, çok dinle.

konuş, dinle. Biraz beklersen gelecek.

beklersen gelecek. Onun oğlu pek sevimli birine benziyor.

sevimli birine benziyor. Fazla televizyon izlemek gözüne zarar verir.

Soru zarfı özellikleri:

Nitelediği fiilin, fiilimsinin, sıfatın ya da zarfın durum, zaman, sebep, miktar bakımından niteliğini soran ve cümleye soru anlamı kazandıran zarflar, soru zarfı olarak adlandırılır. Cevabı çünkü ile başlayan cümlelerdeki soru anlamı, soru zarfı ile sağlanmış demektir. Yaygın olarak kullanılan bazı soru zarfları şunlardır;

Neden?

Niye?

Niçin?

Nasıl?

Ne zaman?

Ne kadar?

Soru zarfı örnekleri;

Buraya nasıl geldin?

geldin? Program ne zaman başlayacak?

başlayacak? Niçin uyumuyor?

uyumuyor? Neden olanları anlatmıyorsun?

olanları anlatmıyorsun? Onu ne kadar özledin?

özledin? Niye en zor günümde yanımda değildin?

en zor günümde yanımda değildin? Onun bahçesi niye bu kadar geniş?

Türkçenin zenginliklerini gösteren, cümleleri anlamlandıran ve en önemli dilbilgisi konularından bir tanesi olan belirteç ya da bilinen adıyla zarf nedir, türleri nelerdir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve örnekler üzerinden konu hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik.