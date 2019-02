ABD’li araştırmacılar, zebraların sahip olduğu çizgili desenlerin sırrını çözmek için oldukça ilginç bir yöntem kullandı: Atlara zebra kostümü giydirmek.

“Zebralar neden çizgilidir? Çünkü pijamalarını giymişler.” Doksanlı yıllarda meşhur ilkokul bilmecelerinden birisi buydu. Afrika’nın bu ilginç canlıları her zaman için çizgileriyle bilindi.

Zoologlar ise ilkokul çocuklaryla farklı bir amaçla aynı soruyu soruyorlar: Zebralar neden çizgilidir? Sıcaktan korunmak için mi? Avcılardan saklanmak için mi? Eş bulmak için mi?

ABD’deki Bristol Üniversitesi’nden araştırmacılara göre sorunun cevabı belli: Zebradaki çizgiler, parazitlerin kafasını karıştırıyor.

Zebraların 11 farklı alt türü olsa da bütün zebra türleri iki renkli, çizgili görünüşe sahipler. Son araştırmaya göre bu görünüş, at sineği gibi parazitlerin zebralara musallat olmasını engelliyor.

Araştırmacıların bu sonuca ulaştıkları deney ise oldukça ilginç. Araştırmacılar Birleşik Krallık’taki Kuzey Somerset’te yaşayan atları, evcil zebraları ve at sineklerini inceledi.

At sinekleri, zebraların ve atların etrafında benzer yoğunlukta uçsalar da zebralara konmak için yavaşlamakta başarısız oldular. Araştırmacılardan Tim Caro, at sineklerinin atlara konmakta zebralara konmaktan daha başarılı olduklarını gözlemledi. Zebraların çizgilerinin, at sineklerinin kafasını karıştırdığı düşünülüyor.

Zebraların ayrıca parazitlerden kaçınmak ve parazitleri kuyruklarıyla savuşturmakta atlardan daha başarılı oldukları gözlendi.

Daha sonra atlara da zebra kostümü giydirildi. At sinekleri bu defa atlara yanaşırken de sorun yaşamaya başladı. Araştırmacılara göre parazitlerin düşük çözünürlüğe sahip gözleri onlara sorun yaratıyor.

Araştırma PLOS ONE’da yayımlandı.