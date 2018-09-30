Sivrisinekleri Uzak Tutmak İçin Uygulanabilecek Doğal 6 Yol

Sivrisineklere doğal hedef haline gelenlerin uygulayabileceği doğal altı yolu sizler için derledik.

Sivrisinekler için özellikle tercih edilen bir hedefseniz, büyük ihtimalle tatilinizi mahvedebilirler. Bir araştırma, sivrisineklerin hedef aldıkları canlıların kokularını hızlı bir şekilde öğrenebildiklerini ve hatırlayabildiklerini kanıtladı. Sivrisineklere hedef olmak istemiyorsanız, bunun için sivrisinek ilaçları dışında uygulanabilecek doğal yollar var. İşte bu yöntemlerden bazıları:

Bitkiler

Fesleğen, biberiye, sarımsak, sümbül, lavanta ve kadife çiçeği gibi bitkiler, hem bahçenizi güzelleştirmek hem de sivrisinekleri uzak tutmak için harikadır.

Lavanta Spreyi ve Vücut Yağı

Sivrisinekler lavantadan nefret eder. Esansiyel vücut yağı ile bir vücut spreyi hazırlayabilir veya bu yağı direk olarak cildinize uygulayabilirsiniz. Bu tarif vücudunuz için de çok faydalıdır; çünkü kimsayal spreyler veya kremlerin sebep oldukları kaşıntı ve alerji gibi sorunlara neden olmazlar.

Citronella Mumları

Böcek kovucu bitikler kullanamayacaksınız veya bu bitkilere alerjiniz varsa, citronella mumları sizin için harika bir çözüm olacaktır. Güney Asya’da yetişen bir otun esanslı yağı olan citronella’nın doğal bir böcek kovucu olduğu kanıtlanmış durumda. Herhangi bir yan etkisi olmayan bu mumlar, esanslı yağ kullanılarak evde de yapılabiliyor.

Elma Sirkesi

Elma sirkesi, gerçekten mucizevi bir şey. Sağlık açısından da birçok faydası olan elma sirkesini, böceklerin veya sivrisineklerin sıkça toplandığı yerlere sprey olarak sıkın. Daha etkili bir sonuç almak istiyorsanız spreye citronella yağı da karıştırabilirsiniz.

Sabunlu Su

Bahçenizde aile yemekleri yerken veya kitap okurken çok vakit harcıyorsanız, yanınıza bir tabağın içinde sabunlu su alın. Bir süre sonra sivrisinekler bu suya gelecek ve içinde hapsolacaktır.

Sarımsak

Bazı araştırmalar, sarımsağın sivrisinekleri uzak tuttuğunu kanıtlamış durumda. Eğer sarımsağı sevmeyenlerden değilseniz, biraz sarımsağı kaynatıp suyunu sivrisineklerin toplandığı alanlara sıkın.