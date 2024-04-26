Çinli elektrikli otomobil üreticisi Zeekr, yeni otomobili Mix'i tanıttı. Yeni bir mimari üzerine inşa edilen otomobil, bir MPV olarak karşımıza çıktı.

Çinli otomobil devi Geely bünyesinde kurulan ve dikkat çeken elektrikli otomobiller üreten Zeekr, bugün düzenlediği bir etkinlikte "Mix" olarak isimlendirdiği yeni otomobilini tanıttı. "SEA-M" olarak isimlendirilen yeni bir mimariye sahip olan otomobil, yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yatırımın sonucunda ortaya çıktı.

Bir MPV olarak nitelendirebileceğimiz Zeekr Mix, 4,7 metre uzunluğunda ve 3 metre dingil mesafesi sunan bir otomobil. Bu da oldukça geniş bir yaşam alanı sunulabildiğini gözler önüne seriyor. Şirketin açıklamasına göre Mix'in ön koltukları bile 270 derece dönebiliyor.

Karşınızda Zeekr Mix

Oldukça modern bir tasarıma sahip olan otomobil, 6,3 metrekarelik bir yaşam alanına sahip. Şirket, bunun aslında dört tekeri olan bir akıllı oturma odası olduğunu ifade ediyor.

Zeekr Mix için motor açıklaması yapılmadı ancak bu aracın tam elektrikli bir yapıya sahip olacağını zaten biliyoruz. Şirket, Mix gibi SEA-M mimarisi üzerine inşa edilen otomobillerin robotaksi olarak da kullanılabileceğini söyledi. Yani bu otomobil, tam otonom çalışmaya müsait.

Zeekr, yeni otomobili için fiyat ve resmî çıkış tarihi açıklaması yapmadı. Şu an için tek bildiğimiz, bu aracın bir gün seri üretime geçecek olması.