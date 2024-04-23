Zeekr, ultra lüks panelvan modeli "009 Grand"ı tanıttı. VIP hissiyatını sonuna kadar yaşatan otomobil, motor performansı ile de mest edecek gibi görünüyor. Aracın Çin dışına çıkıp çıkmayacağı şimdilik belli değil.

Çinli otomobil devi Geely'nin 2021 yılında kurduğu lüks elektrikli otomobil firması Zeekr, düzenlediği bir etkinlikte "009 Grand" olarak isimlendirdiği yeni panelvanını duyurdu. 009 isimli modelin geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkan 009 Grand, VIP araç tutkunlarını mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Zeekr 009 Grand hem dış hem de iç kısmında konforu hissettiren bir otomobil. Araca dışarıdan baktığınız zaman bunun ultra lüks VIP minibüsü olduğunu anında anlayabiliyorsunuz. Aracın ızgara tasarımı bir lüks kokuyor. Parçalı yapıdaki LED destekli farlar ise otomobilin ilginç bir görünüm kazanmasını sağlamış.

Karşınızda Zeekr 009 Grand

Zeekr 009 Grand'ın iç kısmı, kelimenin tam anlamıyla saray yavrusu. Aracın iç kısmında, tamamen yatabilen koltuklar bulunuyor. Üstelik her koltuk için tam 24 nokta ayar yapılabilmesine imkân tanınıyor. Hâl böyle olunca bu otomobilde rahatsız olma olasılığınız kalmamış oluyor.

Ultra rahat koltuklara oturduğunuza göre artık bu otomobilin keyfini çıkarabilirsiniz. Zeekr 009 Grand'da, 43 inç boyutlu akıllı TV bulunuyor. Görüntülü görüşmelere de izin veren bir kameranın bulunduğu otomobilde, 31 hoparlörlü özel bir ses sistemi bulunuyor. 0,6 metreküp hacimli bir buzdolabı ise ısıtma ve soğutma desteğine sahip. Bu buzdolabı, bünyesinde ultraviyole sterilizasyon sistemi de içeriyor.

Zeekr 009 Grand'ın camları bile özel. Bu bağlamda; bu minivanda ışık geçirgenliği ayarlanan camlar bulunuyor. 10 farklı kademeye sahip olan ışık geçirgenliği, binde 5'e kadar düşürülebiliyor. Bu arada; aracın iç tasarımında mermer malzeme kullanıldığını da söyleyelim. Bu mermer, şirket çalışanları tarafından elle cilalandı.

Zeekr'in lüks minibüsü, kaput altında da oldukça güçlü. Yapılan açıklamaya göre otomobilin elektrikli motoru, aracın 0-100 km/s hızlanma süresini 3,9 saniyede tamamlayabilecek kadar güçlü. Aracın bataryasının ise yaklaşık 700 kilometre menzil sunduğunu da söyleyelim.

Zeekr tarafından yapılan açıklamaya göre 009 Grand, 108.000 dolar karşılığında satın alınabilecek. Şirket, aracın Çin dışına çıkıp çıkmayacağına ilişkin bir açıklamada bulunmadı.