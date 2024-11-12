Akıllı Telefonları Müzik Aletine Çeviren Bir Cihaz Tanıtıldı

İtalyan girişim Artinoise, akıllı telefonları müzik aletine çeviren bir cihaz tanıttı.

Akıllı telefonlarda müzik yapmayı sağlayan pek çok uygulama olsa da, akıllı telefonları doğrudan müzik aletine dönüştüren çok fazla donanım görmüyoruz. İtalyan girişim Artinoise, Zefiro adlı yeni cihazını tanıttı. Bu cihaz USB-C ile telefona bağlanıyor.

Zefiro cihazı ile birlikte gelen eşlikçi uygulamada 32 farklı ses opsiyonu bulunuyor. Böylece akıllı telefonda neredeyse her müzik aletini taklit etmek mümkün hâle geliyor. USB–C girişle bağlanan bu cihaz tüm akıllı telefonlarda, tabletlerde ya da bilgisayarlarda kullanılabiliyor. Böylece herhangi bir elektronik aleti müzik aleti olarak kullanmak mümkün hâle geliyor.

Telefonlar müzik aleti oluyor

Akıllı parça cihazlara takıldığında, MIDI girişi olarak tanınıyor ve eşlikçi uygulama da sanal düğmeler gösteriyor. Bu düğmeler seçilen müzik aletine göre buton, anahtarlar veya hava girişleri olarak karşımıza çıkıyor. Zaten bu parça da bir nevi üflemeli çalgı ağzı gibi çalışıyor. Dudak sensörü ve hassas hava basıncı sensörü sayesinde Zefiro, nefes gücünü veriye çevirerek uygulamaya iletiyor. Bu sayede uygulama sesi ve tonu ayarlayabiliyor.

Artinoise bu ilginç cihaz için Kickstarter'da bir kampanya başlattı. Cihazın beklenen fiyatı ise destekçiler için 22 euro (802 TL) olacak. Ürünün piyasaya çıktığındaki fiyatı ise 42 euro (1532 TL) olarak karşımıza çıkacak.

Zefiro, bu alışılmışın dışındaki enstrümanını MIDI nefes kontrol cihazı ve dijital enstrüman olarak tanıtıyor. Bu tür ekipmanlar genelde oldukça pahalı oluyor.