Nintendo, Android ve iOS için Super Mario ve The Legend of Zelda gibi klasik oyun müziklerini içeren bir müzik uygulaması yayımladı.

Nintendo, bu ayın başlarında dijital bir alarm saati çıkardıktan sonra, Android ve iOS için yeni bir müzik uygulaması olan "Nintendo Music"i duyurdu. Yeni uygulama, yalnızca Nintendo Switch Online üyeleri için özel olarak tasarlandı ve yaklaşık 40 yıllık video oyunu müziklerini sunuyor.

Nintendo Music uygulaması, Switch Online üyelerinin Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Kirby, Pikmin, Animal Crossing ve daha birçok klasik ve güncel seriden müzikleri dinlemelerine olanak tanıyor.

Çalma listesi oluşturma özellikleri

Kullanıcılar, müzikleri yayınlayabilir, indirebilir, çalma listeleri oluşturabilir ve paylaşabilirler. Ayrıca, henüz tamamlanmamış oyunların müziklerini gizleme özelliği de sunuluyor. Uygulama, YouTube Music'e benzer bir kullanıcı arayüzüne sahip ve mini oynatıcı, döngüler ve Kütüphane sekmesi gibi öğeler içeriyor.

Kullanıcılar, oyun başlığına, parça adına veya çalma listesi adına göre müzik arayabiliyor olacaklar. 60 dakika boyunca kesintisiz müzik dinleme ve çevrimdışı dinleme seçenekleri de mevcut.

Nintendo Music uygulaması, Nintendo Switch Online ve Switch Online + Expansion Pack üyeleri için ABD ve Kanada'da ekstra bir maliyet olmadan sunuluyor. Üyelikler, bir ay için 3.99 dolar ve 12 ay için 19.99 dolar olarak fiyatlandırıldı. Uygulama, Google Play Store ve App Store'da da indirilebilir durumda.