Ayla ve Müslüm'ün yapımcısı Mustafa Uslu, Zeki Müren'i konu alacak bir yapımın duyurusunu yapınca ortalık karıştı.

Ünlü Türk sanatçıların hayatını anlatan filmler son zamanlarda artmaya başlamıştı. Bunun en son örnekleri, Cem Karaca’yı konu edinen ve vizyondan kaldırılan “Cem Karaca’nın Gözyaşları” ve Barış Manço’yu konu edinen, fakat henüz detayları belli olmayan filmlerdi. Bunun haricinde Azer Bülbül ve Müslüm Gürses gibi diğer sanatçıların filmleri de gündeme gelmişti.

Çoğu, aileden veya yetkililerden izin alınmadan yapılan bu işler, tam da bu sebeple beraberinde büyük tartışmaları getiriyor. Bu tartışmalara konu olan son yapım ise Zeki Müren filmi oldu. Müslüm ve Ayla filmlerinin yapımcısının duyurusu, Zeki Müren’in mirasçılarını pek de mutlu etmedi.

Zeki Müren’in mirasçıları Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı.

Sulh Hukuk Mahkemesine dilekçe veren mirasçılar kendilerinden izin (olur) alınmadığını, bu sebeple de film çekimlerinin durdurulmasını talep etti. Atakan Irmak haberine göre iki vakıf, ihtiyati tedbir talep etti. Filmin kaderi henüz belli değil fakat son zamanlarda gündeme hangi film gelirse gelsin önce duyurusuyla sevindiriyor, sonra bu gibi olaylarla bekleyenleri üzüyor.

Örneğin Cem Karaca’nın filmi, eşi İklim Karaca’nın şikâyetiyle vizyondan kalkmıştı. Daha önce Neşet Ertaş’ı anlatan film de sanatçının ailesi tarafından açılan dava sonucu vizyona giremedi bile. Müslüm ve Ayla filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu, iki filmde de tartışma konusu olmuştu.

Bu gibi birçok efsane ismi konu alan yapımlar, benzer sebeplerden ötürü bir bir düşüyor. Asıl merak edilen ise aynı hataların ve aynı konuların daha kaç kez karşımıza çıkacak olması. Sizin düşünceleriniz neler?