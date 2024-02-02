Cem Karaca'nın Ardından Barış Manço'nun da Filmi Geliyor!

Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço'yu anlatacak bir film çekileceği açıklandı. Filmin yapımcılığını Ölümlü Dünya'nın arkasındaki şirket TAFF Pictures üstlenecek.

Ünlü Türk sanatçıların hayatını anlatan filmler son zamanlarda artmaya başlamıştı. Bunun en son örneği, Cem Karaca’yı konu edinen ve yakın zamanda vizyona giren “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmiydi.

Şimdi ise bu tarz filmlere bir yenisinin daha ekleneceği ortaya çıktı. Anadolu rock türünün kurucuları arasında yer alan efsane sanatçı Barış Manço’nun filminin geleceği açıklandı.

Henüz hakkında detay bulunmayan filmin yapımcılığını TAFF Pictures üstlenecek

Box Office Türkiye’nin aktardığına göre TAFF Pictures’dan Yapımcı Cemal Okan, Instagram üzerinden dün bir paylaşım yaparak filmin geleceğini doğruladı. Paylaşım, Manço’nun ölüm yıl dönümü olan 1 Şubat günü yapıldı. Okan, filmin danışmanı olarak hikâyede yer alacağını belirtti. Filmin geleceği aslında birkaç yıldır konuşuluyordu ancak resmî bir açıklama yapılmamıştı. Bu açıklama resmî olmasa da geleceğini doğrular nitelikte.

Film hakkında başka bir bilgi bulunmuyor. Yönetmen, oyuncu kadrosu ve çıkış tarihi gibi detaylar belli değil. TAFF Pictures’ın Ölümlü Dünya filmlerinin de arkasındaki şirket olduğunu belirtelim.

1943 yılında doğan ve 1999’da hayatını kaybeden Barış Manço, Türk rock’ının öncüleri arasında yer almış ve arkasında hâlen dinlenen onlarca efsane şarkı bırakmıştı. Müzik dışında “Dönence Dünya Turu”, “Adam Olacak Çocuk” “7’den 77’ye” gibi programlarla da tanınıyordu.