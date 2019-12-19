Elektron Mikroskobu ile Yapılan Dünyanın En Küçük Evi

Kanada’da bulunan McMaster Üniversitesi’nden bilim insanı Travis Casagrande, laboratuvardaki materyalleri incelemek için kullandıkları bir elektron mikroskobu yardımıyla ufacık bir kardan adamın kafasına dünyanın en küçük evini inşa etti.

Dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında yer alan Hamilton, Kanada’daki McMaster Üniversitesi, çok ilginç bir projeye sahne oldu. Üniversitede görev yapan bilim insanı Travis Casagrande, elektron mikroskobu yardımıyla toz zerresi kadar küçük bir ev inşa etti. Hem de en az onun kadar küçük bir kardan adamın kafasına.

Casagrande, evin uzunluğu, ortalama bir insan kılının çapının yaklaşık onda birine eşit olan 10 mikrometre (veya 0.01 milimetre) olduğunu söylüyor. Bilim insanı, odak galyum iyon ışını olan bir elektron mikroskobunu kullanarak zencefilden yaptığı parçaları birleştirdi. İyon ışını ile eve şekil veren Casagrande, Kanada bayrağından bir hoş geldiniz paspası yapmayı da ihmal etmedi.

Casagrande, yaptığı evin türünün en küçüğü olduğuna inanıyor. Projeye Kanada Elektron Mikroskobu Merkezi'ndeki bir meslektaşının kendisinden mikroskobik bir zencefilli ev yapmasını istediğinde başladığını ifade eden bilim insanı, evi bir kardan adam üstüne inşa ederek fikri başka bir seviyeye taşıdığını belirtiyor.

Kardan adamı nikel, kobalt ve alüminyum da dahil olmak üzere lityum-iyon pil araştırmalarında kullanılan partiküllerden yapan Casagrande, hem kardan adamın hem de evin bir insan saçından çok ince olduğunu söylüyor.

Casagrande, projenin amacının insanlar arasında bilimsel bir merak uyandırmak ve bilim okuryazarlığını artırmak olduğunu ifade ediyor. Elektron mikroskopları nano kesici aletler olduğunu dile getiren bilim insanı, “Zencefilli kurabiye yapmanın yanı sıra, bir malzemeden çok küçük bölümler kesmek için bunları kullanıyoruz. Böylece çok daha spesifik özellikler keşfedebiliyoruz” şeklinde konuştu.